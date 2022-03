Les 9 couleurs les plus tendance pour nos pédicures cet été

Partager







Que ce soit fait maison ou en salon, s'offrir une pédicure est un geste de self-care qui fait particulièrement du bien le beau temps venu. Pour celles qui sont coquettes jusqu'au bout de leurs pieds, voici les couleurs à adopter en prévision de l'été.

Qu'on se le dise, quand on a les ongles parés, on se sent confiants jusque dans les moindres petits gestes qu'on fait, jusqu'à chaque petit pas qui nous fait avancer. Les ongles vernis changent l'air d'aller, même sur nos pieds.

Il y a aussi celles qui n'ent peuvent plus, qui ont porté bas de laine et bottes tout l'hiver, ont bien hâte d'arborer leur pédicure dans leurs sandale, dans le sable et dans le gazon, et on comprend! En plus, ça ajoutera à vos photos en maillot au bord de la piscine.

Voici 9 couleurs pour enjoliver vos orteils en vue de l'été.

1. Le rouge classique

Qu'on le pose en duo mains-pieds ou en solo sur le bout des orteils, le rouge reste un choix premier.

Goldie red de Gucci, 39$ chez Sephora

Rouge de DIOR, 36$ chez Pharmaprix

2. Le noir

Le noir est le nouveau noir. On ne change pas une formule gagnante.

Expressie Now or Never de Essie, 12$ chez Pharmaprix

Instadry Black to black de Sally Hansen, en solde à 6$ chez Pharmaprix

3. Bleu royal

Couronnez vos orteils d'un bleu royal cet été, effet sublime garanti.

Ultra HD Snap Casse-Cou de Revlon, en solde à 6$ chez Amazon

Vernis Le Fjord, en solde à 10$ sur Bkind

4. Magenta

On pense souvent aux roses, corails et rouges pour les ongles des pieds. Cette années, un magenta profond prend la relève.

Madame la présidente de OPI, 12,64$ sur Amazon

Color riche mangenta de L'Oréal Paris, 9,46$ chez Walmart

5. Vert

Elle est LA couleur la plus en vue encore cette année, pourquoi ne pas l'essayer sur vos pieds?

Hard as nail tan-lime de Sally Hansen, 4,49$ chez Pharmaprix

Route verte, en solde à 10$ chez BKIND

6. Pêche

Plus coloré qu'un nude, plus effacé qu'un corail, le pêche est une teinte qui ira parfaitement avec un bronzage progressif.

Le 3445, en solde à 10$ chez BKIND

Expressie All things Ooo de Essie, 11,99$ chez Pharmaprix

7. Beige Nude

Les initiées le savent, le nude se fait élégant, même sur les orteils. C'est d'autant plus une couleur de vernis à adopter si on ne sait trop quoi choisir.

Taupe nude de Mineral fusion, 12,75$ sur Amazon

Annabel rose de Gucci, 39$ chez Sephora

8. Pervenche

La teinte violacée douce peut faire tout un impact lorsque posé en vernis sur nos pieds, à essayer!

Nature Strong Ressort en action de OPI, 14,60$ sur Amazon

Ulra Snap HD Réel de Revlon, en solde à 6$ chez Amazon

9. Blanc

Oui, blanc. Surprenant, mais ça fonctionne.

Color Hit Under the covers, 7$ chez Sephora

Insta-dry White on time de Sally Hansen, en solde à 6$ chez Pharmaprix

