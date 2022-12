Ces 3 types de coupes de cheveux seront partout en 2023

Partager







La nouvelle année vous donne envie d’un vent de fraîcheur dans votre chevelure? Pour un peu d’inspiration, on vous présente 3 grandes tendances qui risquent de laisser leur marque sur 2023.

L’idée de partir à neuf lors de la nouvelle année peut impliquer des résolutions, mais aussi un petit changement de look. Ceux-ci débutent souvent par la coiffure!

Si vous avez la même coupe depuis des années, et souhaitez un peu de changement, 2023 sera votre année. Oui, les longues chevelures dégradées dignes des top-modèles ont toujours la cote, mais trois tendances se démarquent qui vous donneront instantanément du style, sans trop d'entretien.

En 2023, on opte pour une coupe décontractée, mais qui a du caractère. C’est aussi le moment pour enfin oser une coupe plus courte.

Sans plus tarder, voici donc les 3 plus grandes tendances en matière de coupe de cheveux pour 2023

1. Les bobs

La coupe bob est généralement un carré qui s’arrête à la mâchoire, mais elle est bien plus que cela. Il existe une foule de types de bobs et, en 2023, ils sont tous aussi tendance les uns que les autres.

Pour une touche de style européen, le bob parisien avec sa frange qui dévoile les oreilles sera pour vous! Pour un look de fashion girl, optez pour le bob droit et coupé au carré de la même longueur.

Si vous êtes plutôt egdy, une bixie, entre le bob et la coupe courte pixie, fera votre bonheur. Les options sont multiples!

2. Les coupes mid-length

Les coupes de longueur moyenne font un retour en force en 2023. Elles sont le compromis parfait entre les longueurs XXL et une coupe plus courte, comme le bob!

En coupant vos cheveux aux épaules ou à la clavicule, vous donnerez instantanément une impression de volume à votre crinière. Les pointes cassées seront chose du passée et vos cheveux auront l’air plus épais.

Avec une coupe mi-longue, optez pour un dégradé pour un look plus edgy, ou les cheveux de la même longueur pour un effet plus classique.

3. Les franges

Après des années de longs cheveux séparés au milieu, la frange sera sur toutes les têtes en 2023. On voit la frange rideau faire rage depuis un moment déjà. Pour une frange rideau réinventée, optez pour la bottleneck qui est en deux longueurs, soit une au sourcil, et une autre à la pommette.

On s’attend aussi à plusieurs autres retours, par exemple celui de la frange sur le côté, un must des années 2000. Elle est particulièrement flatteuse avec une coiffure dégradée.

La frange complète, qu’elle soit longue et dans les yeux ou courte et au-dessus du sourcil, sera l’alliée des cool girls.

À vous de jouer!

