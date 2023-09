Les coups de coeur du mois d'août de la rédaction

Partager







Soyons francs, le mois d'août est passé en un clin d'oeil. Malgré tout, on a eu le temps de tester, aimer et adorer des produits mode et beauté. Voici lesquels.

On a donc eu envie de vous présenter les produits qui feront partie de notre quotidien en septembre et desquels on ne se passerait plus. Bonne découverte!

Anne-Sophie:

Lot de 36 cache-boutons d'acné Nexcare, 13$ sur Amazon

Une éruption cutanée n'est jamais bienvenue. Heureusement que dans les dernières années, les timbres anti-acné ont fait leur place dans notre pharmacie. On évite de toucher et aggraver le bouton. Les indésirables ne peuvent absolument rien contre ces timbres Nexcare.

Collier à pendentif ovale, 18$ chez Garage

On l'avoue, en ayant la tête dans la mode au quotidien, on se crée constamment des envies! C'est pourquoi ce collier de chez Garage se trouve dans la liste des coups de coeur. Il s'agencera avec tout, même un pyjama, si on est extra, à l'automne.

Lot de 2 verres à vin créatifs en forme de champignon, 24$ sur Amazon

La pétillante Cath «Peach» Paquin a présenté ces adorables verres sur Instagram et le coup de coeur était instantané. Sur une table de patio ou sur l'îlot, ces verres à cocktails sont des musts.

Short de motard taille haute pour femme sans couture avant doux de Sunzel, 33$ sur Amazon

Les cuissards Sunzel n'ont plus besoin de présentation. C'est un favori de plusieurs influenceuses et modeuses. Pour le sport, sous une robe, dans un look en mode fin de semaine, les cuissards Sunzel donnent l'impression de porter un nuage.

Rosalie:

Bâton polyvalent Joues et lèvres de Quo Beauty, 12$ chez Pharmaprix

Un must pour un maquillage strawberry girl rapide et léger, le bâton polyvalent offre juste ce qu'il faut pour un teint frais. Le format, tout comme son prix, est parfait et l'application se fait en un geste rapide qui s'intègre bien à la routine du matin.

Sac banane avec sangle réglable, 14$ sur Amazon

Ce sac est parmi les coups de coeur du mois d'août, mais il va bien au-delà. Au quotidien, son format est parfait et il est pratique pour toutes les aventures. Il a également passé le test pour les voyages! Aucun souci: le rangement est facile et le style y est.

Fond de teint très facile à estomper, soin de la peau infusé à l'acide hyaluronique de l'Oréal Paris, 19$ sur Amazon

Pour les jours où le fond de teint est de mise, celui-ci fait un travail de professionnel. Couvrant juste ce qu'il faut selon l'intensité désirée, il est confortable et l'acide hyaluronique fait son travail pour améliorer l'aspect de la peau. Offert en plusieurs teintes, c'est un gagnant.

Huile pour cheveux Holiroots de Fable & Mane, 70$ sur Amazon

Des centaines de personnes convaincues sur TikTok ont influencé cet achat et c'est réussi. L'huile pour les cheveux Holiroots de Fable & Mane, en plus de sentir divinement bon, renforce la chevelure et active sa pousse. Un rituel qui vaut le coût.

