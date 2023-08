Un acteur de la série «Euphoria» est décédé

Partager







À seulement 25 ans, l'acteur américain Angus Cloud, connu grâce à son rôle de Fezco dans la série dramatique Euphoria, a perdu la vie.

AFP

La nouvelle a fait écho en début de soirée, lundi 31 juillet. L'acteur Angus Cloud n'est plus. C'est sa famille qui en a fait l'annonce avec un déchirant message.

«C'est avec le coeur lourd que nous avons eu à dire au revoir à un humain incroyable aujourd'hui. En tant qu'artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous et de plusieurs manières.», écrit la famille.

Angus, qui a eu 25 ans le 10 juillet dernier, venait tout juste d'enterrer son père.

Par le passé, le jeune homme s'était déjà confié sur le combat mené pour sa santé mentale. Le message de la famille se poursuit. « La semaine dernière, il a enterré son père et a eu intensément du mal avec cette perte. Le seul confort que nous avons est de savoir qu'Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami. Angus était ouvert sur son combat avec la santé mentale et nous espérons que son décès peut être un rappel aux autres qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne devraient pas combattre seuls et en silence.»

La famille termine avec ces mots. «Nous espérons que le monde se souviendra de lui pour son humour, ses rires et son amour pour tous. Nous demandons notre intimité dans cette épreuve et nous sommes toujours en train d'assimiler cette perte dévastatrice.»

En plus de la série dramatique Euphoria, Angus est apparu dans la série The Perfect Woman et devait paraître dans les longs-métrages Your Lucky Day et The Line.

Une pensée pour la famille en ces temps difficiles.

