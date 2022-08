26 items déco «Barbiecore» pour adopter LA tendance du moment

Partager







L’esthétique Barbiecore est PARTOUT sur les réseaux sociaux. Cette tendance est le parfait mélange du Y2K caractérisé par le retour des modes populaires des années 1990 à 2000 et l’engouement autour du prochain film Barbie mettant en vedette Margot Robbie.

Jusqu’à maintenant, l’esthétique a surtout pris d’assaut les garde-robes. Et si le Barbiecore s’attaquait à la décoration? Il suffit d'oser en achetant et en recouvrant les murs de fuchsia et ses différentes teintes et de ne pas avoir peur d'y aller ton sur ton! Le but est d'avoir un décor principalement rose, un peu rétro et définitivement EXTRA!

Voici 26 déco Barbicore à se procurer pour adopter la tendance entre ses quatre murs :

1. Miroir de maquillage sur pied en forme de cœur chez Urban Outfitters - 29$

ACHETEZ ICI

2. Housse de coussin en velours rose foncé et orange peinte à la main sur Etsy - 157,40$

ACHETEZ ICI

3. Grand bol céramique motif léopard chez Simons - 20$

ACHETEZ ICI

4. Tapis rose et bleu chez IKEA - 54,99$

ACHETEZ ICI

5. Chandelles ondulées (ensemble de 2) chez Urban Outfitters - 16$

ACHETEZ ICI

6. Téléphone en forme de lèvres sur Etsy - 72,86$

ACHETEZ ICI

7. Bande de papier peint autocollant rayures bonbon chez Simons - 98$ (pour 2,5 mètres carrés)

ACHETEZ ICI

8. Verres à vin collection Barbie X Dragon Glassware - 51,75$ (attention le prix sur le site est en USD)

ACHETEZ ICI

9. Art mural imprimable sur Etsy - 5,87$

ACHETEZ ICI

10. Petit plateau cœur vichy chez Simons - 6$

ACHETEZ ICI

11. Moule à tarte volanté chez La Baie - 83,99$

ACHETEZ ICI

12. Ensemble de vaisselle rose chez IKEA - 59,99$ (24 morceaux)

ACHETEZ ICI

13. Ensemble de couvre-oreillers en velours Skye chez Urban Outfitters - entre 59$ et 64$

ACHETEZ ICI

14. Queues de lapin rose sur Etsy - 21,68$

ACHETEZ ICI

15. Bougeoir fleur en grès chez Simons - 30$

ACHETEZ ICI

16. Ouvre-bouteilles chez Urban Outfitters - 24$

ACHETEZ ICI

17. Vase à poignée ondulée en céramique fait à la main sur Etsy - 120,46$

ACHETEZ ICI

18. Coussin décoratif fleur Kara chez Urban Outfitters - 89$

ACHETEZ ICI

19. Verre rose chez IKEA - 1,99$

ACHETEZ ICI

20. Bougies effilées en marbre rose et rouge sur Etsy- 25,68$

ACHETEZ ICI

21. Grosse bougie en forme de fleur Yui Brooklyn chez Urban Outfitters - 54$

ACHETEZ ICI

22. Papier peint amovible sur Etsy - à partir de 40,68$

ACHETEZ ICI

23. Mélangeur rétro Smeg chez La Baie - 253,97$

ACHETEZ ICI

24. Table d’appoint sur Etsy - 339,03$

ACHETEZ ICI

25. Tasse en grès chez H&M Home - 12,99$

ACHETEZ ICI

26. Vase acrylique coloré - 61,03$

ACHETEZ ICI

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s