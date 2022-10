Adoptez les plumes, la tendance glamour préférée des influenceuses

Partager







Les bordures de plume sont bien présentes pour ajouter une touche de glam à nos tenues de soirée. Voici comment adopter la tendance.

On a vu plusieurs influenceuses arborer la tendance à la New York Fashion Week et on en voit beaucoup dans les séances photos les plus cool d'Instagram. Les plumes sont partout!

Les bordures de plumes nous rappellent les foulards boa qu'on retrouve dans les coffres de costumes pour enfants, mais en bien plus stylé.

Les vedettes qui arborent les vêtements à plumes.

Maud Poulin porte des plumes de toutes les couleurs. C'est sa tendance favorite du moment!

Sarah Ostiguy est allée à fond avec un haut de soirée épatant.

Emma Rose Leger porte les plumes dans une robe vitaminée.

Léanne Désilet a fait des plumes son élément principal aux gémeaux avec une veste verte flamboyante.

Liv Hewson, qu'on a vu dans Yellowjackets, a osé un ensemble limette luxueux à la dernière cérémonie des Emmys.

Intégrez la tendance à votre garde-robe.

Ces quelques pièces seront parfaites pour mettre un peu de folie dans vos tenues. Les plumes sont généralement réservées aux sorties, mais vous pouvez user de stratégie pour les intégrer à vos looks du jour.

