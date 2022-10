Partager







Afin de mieux profiter des quelques semaines des couleurs d'automne et des températures plus fraîches avant les températures plus froides, on allume des chandelles.

Les bougeoirs mettent dans une douce ambiance, enveloppent les pièces et sont l'accompagnement parfait pour un moment doudou et série en rafale. C'est encore plus réconfortant lorsque les chandelles reproduisent des moments marquants de la saison comme les sorties aux pommes, les moments au coin du feu et les boissons chaudes.

Pour un moment de self-care, les chandelles ci-dessous seront parfaites.

Voici 12 bougies qui sentent l'automne.

1) Bougie de soja Chandail de Laine - 22,95 par Moi d'Abord

Courtoisie

Cette chandelle comprend un mélange luxueux de cachemire, de thé blanc, de lin et de bois de santal. L'odeur est décrite comme « une odeur à la fois propre, mais ultra réconfortante », comme un chandail de laine fraîchement lavé.

2) Chandelle Matcha Business de Forvr Mood - 49$ chez Sephora

Courtoisie

La bougie parfaite à allumer lors de vos séances d'études intensives. La concentration vous sera amenée par les notes de café noisette infusé avec de la lavande et des notes crémeuses de lait d'amande. Parfaite pour vous motiver le matin lorsque vous vous levez avant le soleil.

3) Chandelle à 3 mèches Cueillette des Moissons - 26,95$ chez Bath & Body Works

Courtoisie

Cette fragrance fruitée et épicée nous vous transportera dans une fête des récoltes à travers les balles de foin.

4) Chandelle Chaï Latte - 25,50$ par Oui Manon

Courtoisie

La boisson épicée sucrée sous forme de chandelle faite à la main au Québec. Le réconfort incarné dans une chandelle de soja.

5) Bougie aux tomates Malin+Goetz - 69$ chez Sephora

Courtoisie

Si la cuisine de maman vous manque, cette chandelle vous apaisera. La bougie rappelle les fines herbes et le potager dans lequel votre maman prend ses légumes pour préparer de bons plats.

6) Bougie de soja Brise d'automne - 22,95$ par Moi d'Abord

Courtoisie

La chandelle à allumer pour vous remémorer votre dernière sortie aux pommes. Les fragrances sont celles d'une balade dans un verger avec le bois de pommier, une odeur légèrement sucrée comme les feuilles d'automne et la brise fraîche.

7) Chandelle à 3 mèches Sang de Vampire - 26,95$ chez Bath & Body Works

Courtoisie

Les notes de cette bougie sont celles de «fraise rouge sang, jasmin de minuit et prune sombre de Transylvanie». En plus, on adore le récipient, parfait pour un décor d'Halloween.

8) Bougie à gobelet Feu de bois de Illume - 27,60$ chez La Baie

Courtoisie

La bougie est décrite comme un « Accord séduisant de bois de cèdre et de fumée se fondant aux arômes enivrants de patchouli et de vanille rappelant le confort d'un feu de foyer par une froide». Ça donne envie de se coller!

9) Bougie parfumée Replica senteur Lazy Sunday de Maison Margiela - 78$ chez Sephora

Courtoisie

Une bougie réconfortante à allumer lorsque vous regardez les couleurs d'automne à travers la fenêtre de votre chambre, dans vos couvertures. Les fragrances de muguet, iris et musc blanc s'entremêlent.

10) Bougie parfumée en pot Chocolat Chaud par Attitude Import - 11,21$ chez Linen Chest

Courtoisie

Les chocolats chauds après une journée à l'extérieur sont recréés par cette chandelle parfumée.

11) Chandelle à trois mèches Ghoul Friend - 26,95$ chez Bath & Body Works

Courtoisie

Si vous êtes plus du genre odeurs florales et fraîches, cette bougie est celle qui vous conviendra. Des parfums de fraises, pivoines et agrumes vous énergiseront. On adore la couleur et le contenant.

12) Bougie Pomme, Citrouille et Orange - 35$ par Soja & Co.

Courtoisie

Les plaisirs gourmands de l'automne réunis dans une chandelle de soja à la mèche de bois crépitant. L'ambiance automnale à son meilleur.

