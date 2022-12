9 idées de tenues pour célébrer le Nouvel An

Partager







On approche rapidement de 2023. Pour les fêtes, c'est le temps d'oser les paillettes, couleurs vives et looks extravagants. On célèbre la nouvelle année!

• À lire aussi: 7 tendances mode à essayer pour briller aux Fêtes

À chaque 31 décembre, on constate différents types de personnes. Il y a celles qui se mettent en pyjama et écoutent les émissions spéciales de fin d'année avec un bon souper maison, et il y a celles qui sortent faire la fête dans un bar avec des copains. Pour le premier type, on a pour vous une liste de pyjamas parfaits pour les moments cozy. Pour le deuxième, on vous propose différentes idées de tenues pour profiter des célébrations.

Voici 9 idées de looks pour les festivités du Nouvel An.

1) Un pantalon ample à revers et un haut style lingerie

La lingerie en dentelle est l'élément sexy qui s'invite aux soirées festives, et ce depuis un bon moment déjà. Associez-le à un pantalon ample pour équilibrer le look. Bonus si le pantalon ample est porté avec le revers apparent, une tendance phare de l'année.

2) Une robe à paillettes

C'est LA pièce à avoir dans sa garde-robe pour la fin d'année. La robe à paillettes a pris d'assaut les publications mode des réseaux sociaux pour le temps des Fêtes et on embrasse la tendance avec des ajouts de boucles et différentes couleurs pour la fin d'année.

3) Un ensemble en faux cuir

Le faux cuir amène une touche sauvagement sexy. Pour un effet amplifié, on le porte en combinaison. Une jupe et un veston de faux cuir ou encore un haut tube et un pantalon comme Alicia Moffet en prestation, l'inspiration est infinie.

4) Une combinaison moulante

Les combinaisons qui suivent le mouvement du corps sont très sexy et confortables. On ose les porter pour une soirée endiablée.

5) Une robe slip, un veston surdimensionné et des bottes hautes

On espère que vous n'avez pas rangé vos robes slip avec vos tenues d'été. Elles se portent si bien pour la saison froide! Avec un gros tricot pour Noël et avec des accessoires brillants et attrape l'oeil pour le jour de l'An.

6) Un ensemble coordonné festif

Passion ensembles coordonnés. On les a portés tout l'été et cette fois-ci, les ensembles se font satinés, pailletés ou à plumes pour les fêtes. Avec un ensemble de la tête aux pieds, on évite à coup sûr un faux pas.

7) Un haut de sortie, une veste en fausse fourrure et des escarpins à bout pointu

On ne s'en cache pas, on s'inspire délibérément de la tenue du 26e anniversaire d'Hailey Bieber à Tokyo pour faire la fête nous aussi. Un haut de sortie, comme dans les années 2000, assorti à un jean ample, des escarpins à bout pointu et un manteau poilu feront un effet extravagant.

8) Un look à grandes mailles

Les pièces en filets aux mailles espacées sont très présentes pour célébrer la fin d'année. Les effets brillants dans les mailles font un effet spectaculaire. On joue de dessous sexy ou une robe slip pour porter en dessous.

9) L'effet Mercredi Addams

Les tenues gothiques modernes inspirées par la série Wednesday sont populaires, particulièrement sur TikTok. On peut facilement s'inspirer de l'héroïne de la série Netflix pour un look de soirée réussi, en s'inspirant de la robe noire dénichée par la chose au magasin d'antiquités ou de ses nombreux habits, toujours en noir et blanc. Dentelle et volants créeront un look chic et élégant.

Bonnes célébrations!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s