Des jeunes accros au Viagra de contrebande

En plus d’être faciles à trouver dans la rue, le Viagra et le Cialis contrefaits se vendent abondamment en ligne et sur applications cellulaires, et ce, sans prescription. Notre Bureau d’enquête a réussi à se faire livrer, à sa porte, plusieurs comprimés de Viagra et de Cialis. Le tout en quelques clics seulement et à faible prix.

Achetés sur un site web américain et arrivés directement de la Pologne dans une enveloppe 20 jours plus tard, 10 comprimés de faux Viagra nous sont parvenus pour la somme de 16 $ US.

À l’achat de ces capsules, nous avons reçu quatre pilules de Cialis gratuitement, toujours sans prescription. Les frais de livraison ont cependant fait tripler la facture finale.

Le montant total pour 14 comprimés a été de 67 $ CA, soit environ 5 $ l’unité. Il s’agit d’un prix moins élevé que celui des comprimés vendus dans la rue.

Lorsque nous avons ouvert l’enveloppe, les cachets ne se trouvaient pas dans des boîtes, mais directement dans leur emballage métallique recouvert de plastique. Un alvéole était d’ailleurs percé et le comprimé qui était à l’intérieur était complètement écrasé en miettes.