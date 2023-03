Des ramens à prix tout doux à cette nouvelle adresse du Plateau

Partager







Des ramen à 50% de rabais, ça se prend bien !

C’est le samedi 18 mars que le célèbre restaurant de soupes ramen, Kinton Ramen, ouvrira sa 8e succursale sur l’Avenue Mont-Royal Est et pour l’occasion, tous les plats ramen signature seront à 50% de rabais!

Kinton Ramen est une chaîne de restaurants ouverte depuis 2012 servant d’authentiques ramens japonais. Il est possible de choisir parmi quatre versions différentes, soit l’Original, le Shoyu, le Miso et l’Épicé, et deux bouillons, l’un au poulet et l’autre au porc.

Le restaurant offre également des ramens qui évoluent au fil des saisons, et quelques plats à partager, comme les Gyozas (au porc ou végétarien), les Takoyaki (des boulettes de pieuvre), des edamames et son fameux poulet Karaage original et épicé.

L’ouverture de la 8e succursale sur l'Avenue Mont-Royal permettra aux clients du plateau de pouvoir profiter d’un bon ramen à tout moment de l’année.

Kinton Ramen Mont-Royal

837, Avenue du Mont-Royal E

