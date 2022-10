12 secrets de tournage surprenants de la série «Gilmore Girls»

Partager







Gilmore Girls, la série la plus réconfortante de l'automne fête bientôt 22 ans depuis la diffusion du premier épisode, en octobre 2000.

• À lire aussi: 12 séries réconfortantes d’automne à écouter pour se mettre dans l'ambiance

• À lire aussi: 19 émissions québécoises qui ont marqué notre jeunesse

La série Gilmore Girls comporte sept saisons. Peut-être avec vous dévoré et réécouté les épisodes en buvant un café, enroulé dans une couverture, et peut-être que vous connaissez des répliques par coeur. Toutefois, ces faits à propos de ce qui se passait une fois les caméras éteintes pourraient vous surprendre.

Voici 12 secrets de tournage de la série Gilmore Girls.

1. Rory Gilmore est le premier rôle d'Alexis Bledel.

Avant d'obtenir le rôle de Rory Gilmore, Alexis était une étudiante à l'Université de New York et mannequin à temps partiel. Elle a décidé de foncer et faire l'audition pour la série et ce rôle a changé sa vie.

2. L'interprète de Michel est québécois.

Yanic Truesdale est montréalais. Cette identité a donné lieu à quelques références dans la série, dont les nombreuses mentions de Céline Dion et le fait que Michel est le seul personnage qui parle français. Également, c'est le seul personnage récurrent qui n'a jamais eu de relation amoureuse à l'écran.

3. Au départ, Luke devait être...une femme!

Le propriétaire du café un peu bourru devait au départ être une femme et s'appeler Daisy. C'est pour mieux introduire une histoire d'amour pour le personnage de Lorelai que l'équipe a opté pour Luke plutôt que Daisy. Le pari a été gagnant puisque la chimie de Lauren Graham et Scott Patterson au fil des saisons est palpable.

4. Stars Hollow est inspiré d'une ville réelle.

Si vous voulez vous imprégner de l'ambiance de la sympathique ville de Stars Hollow, rendez-vous à Washington, petite ville du Connecticut. C'est lors d'un voyage improvisé à cet endroit que la créatrice de Gilmore Girls Amy Sherman-Palladino est tombé en amour avec l'endroit et a voulu l'immortaliser dans une série.

5. L'interprète de Lane est beaucoup plus vieille que son personnage.

Dans les débuts de Gilmore Girls, Rory et Lane, sa meilleure amie, sont deux adolescentes de 16 ans. Dans la vrai vie, Alexis avait environ vingt ans et Keiko Agena avait 27 ans. 11 ans de différence!

6. Alexis Bledel a fréquenté Jared Padalecki, puis Milo Ventimiglia.

Rory a tout pour plaire! Dans le même ordre que son personnage, Alexis a fréquenté Jared Padalecki, l'interprète de Dean, un peu après leurs auditions respectives pour les rôles. Leur relation n'était pas très sérieuse. Par la suite, en 2002, Alexis et Milo, qui joue Jess, ont formé un couple dans la vie comme à l'écran. Pendant quatre ans, les deux amoureux étaient affichés publiquement. Ils avaient même pensé au mariage, mais leur relation s'est finalement terminée en 2006.

7. Une mini-série devait porter sur Rory Gilmore.

Bien avant l'idée de la minisérie commémorative Gilmore Girls : A Year in the Life, les producteurs de la série télévisée s'étaient penchés sur une minisérie qui se concentrait sur Rory. L'idée a vite été mise de côté puisque c'était plutôt compliqué à mettre sur pied.

8. Lauren Graham n'aimait pas les soupers du vendredi soir.

Dans Gilmore Girls, les vendredis soir étaient consacrés aux soupers familiaux. Les scènes filmées à la maison des parents de Lorelai étaient agréables à filmer. Toutefois, même si la nourriture semblait toujours haut de gamme et bien présentée, le goût n'y était pas selon Lauren! Apparemment, les plats n'étaient pas bons du tout.

9. Ryan Gosling a auditionné pour un rôle.

Un membre de la direction de la distribution venait récemment d'engager l'acteur Ryan Gosling dans un long-métrage quand des auditions pour Gilmore Girls ont eu lieu. Étant donné le charme de l'acteur, l'équipe a souhaité l'avoir sur les tournages. L'audition de Ryan a été un échec et il n'a pas été rappelé.

10. Ironiquement, Alexis Bledel n'aime pas le café.

Alors que Lorelai et Rory enchaînent les tasses de café chaud à chaque épisode, le goût du café en est un qui déplaît à Alexis. Dans sa tasse se trouvait plutôt du cola.

11. Les maison des Gilmore et celle de Suki étaient connectées.

La maison de Lorelai et celle de Suki, jouée par Melissa McCarthy, étaient en fait un seul et même élément de décor. D'un côté, on avait la maison des Gilmore, de l'autre, celle de Suki. La cour avant de chacune des maisons et en fait la cour arrière de l'autre.

12. Lauren et Alexis ont joué dans les 153 épisodes.

Sur 7 saisons, plusieurs personnages sont partis pour mieux revenir, étaient parfois absents ou ont tout simplement été écartés pour changer le cours de la série. Seuls deux personnages ont été à l'écran à chacun des 153 épisodes de la série, Lorelai et Rory. Les deux actrices ont tout fait pour être présentes à chaque tournage prévu.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s