9 soutiens-gorges légers à porter quand il fait chaud

Lorsqu'il fait chaud, on a du mal à envisager devoir s'habiller, mais évidemment, on ne sortira pas sans vêtements. Pour les journées aux températures caniculaires, on pense à mettre des morceaux plus légers.

On privilégie des matières légères, respirantes et qui nous donnent la sensation de ne presque rien porter. Certains soutiens-gorges sont conçus pour repousser la sueur, c'est à privilégier.

Si votre poitrine ne supporte pas de vivre sans soutiens-gorges, voici 9 options pour les grandes chaleurs.

1. Soutien-gorge Real Sunnie Aerie - En solde à 29,97$ chez American Eagle Outfiters

Légèrement doublé, ce soutien-gorge respire grâce à la dentelle et offre une bonne tenue.

2. Soutien-gorge léger, invisible et confortable Calvin Klein - 53,20$ sur Amazon

Cette brassière est sans couture avec col en V légèrement doublé. Elle passera facilement pour un haut, si vous avez trop chaud pour porter quelque chose par dessus.

3. Brassière de sport Dri-fit Alate Minimalist Nike - 55$

Ce soutien-gorge vous supportera toute la journée dans toutes vos activités et surtout, il vous gardera au sec même si vous avez particulièrement chaud.

4. Lot de trois soutiens-gorges en filet Varsmiss - 30$ sur Amazon

La matière fine de ses bralettes vous donnera une sensation légère et confortable. Le côté sexy ne manque pas non plus!

5. Soutien-gorge pigeonnant sans armature Real Power Aerie - 32,47$ American Eagle Outfiters

La dentelle est particulièrement confortable dans les modèles offerts chez American Eagle Outfiters. Ce soutien-gorge se prête bien aux canicules.

6. Soutien-gorge Easy Does It No Bulge de Warners - En solde à 30$ sur Amazon

Il est sans coutures dérangeantes, avec maintient. On adopte ce modèle pour oublier que l'on porte une brassière, même à 33 degrés.

7. Soutien-gorge sans bretelles à armatures pour femme Exclare - 30$ sur Amazon

C'est LA brassière multifonctionnelle qui vous sauvera la vie quand vous voudrez porter des hauts et des robes sans bretelles ou à bretelle unique, mais que vous vous en empêchez faute de soutien-gorge approprié.

8. Bralette triangle Iris & Lilly - 19,73$ sur Amazon

Sexy à souhait et qui respire, cette bralette répond «présente» pour vous soutenir lors d'escapades nocturnes improvisées.

9. Soutien-gorge dos nageur rafraîchissant Play It Cool de Warners - 41,04$ sur Amazon

Celle-ci nous fait de l'oeil par la doublure Cool FX dans les bonnets, qui rafraîchit et évacue l'humidité. Adieu, underboob sweat. L'ouverture à l'avant et le soutien du dos nageur sont aussi des avantages.

