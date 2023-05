Dixie D’Amelio dévoile ses abdos d’enfer dans un ensemble sexy en cuir

Partager







La chanteuse et star de TikTok a épaté (encore une fois) sa communauté Instagram. On retrouve Dixie plus sexy que jamais dans un ensemble révélateur, tout en cuir. Dévoilant ses abdos d’enfer, cette session photo improvisée dans sa salle de bain restera gravée dans l’imaginaire de plusieurs.

• À lire aussi: Dixie D’Amelio dévoile ses mamelons dans un haut entièrement transparent

• À lire aussi: Sydney Sweeney dévoile ses abdos d'enfer à l'after-party des Emmys

• À lire aussi: En corset sur son lit, Hailey Bieber est la classe incarnée

C’est en l’honneur du lancement de la compagnie familiale de souliers D’Amelio Footwear que Dixie s’est amusée à créer un look de soirée mémorable.

La belle blonde a osé un ensemble en cuir des plus audacieux, en arborant le plus petit top qu’il existe.

Le bandeau noir en cuir ne couvrait que le minimum de son buste, afin que la jeune femme puisse exposer sa silhouette à nu. Dixie nous réservait une surprise, à la dernière photo de cette série de clichés.

INSTAGRAM / DIXIE D'AMELIO

Vêtue simplement d’un top de format mini, la fashionista a complété son look de soirée avec une jupe taille basse. Ainsi, toute la place était réservée à ses abdos d’enfer, dévoilés au grand jour.

La longue jupe en cuir mélangeait le style cargo et la tendance du pantalon baggy. Il n’y a pas de doute, Dixie peut littéralement porter n’importe quoi et créer un effet WOW.

STORY INSTAGRAM / DIXIE D'AMELIO

Ses fans ne pouvaient passer à côté de cette tenue qui retient l’attention, commentant sous la publication: «bouche-bée, bye», «ce sont les abdos pour moi» et «cette fille n’arrête pas de slay 2023».

Ayant l’air d’une dominatrice dans cet ensemble, on a hâte de voir les prochains styles vestimentaires que Dixie nous réserve!

• À lire aussi: Ludivine Reding fait monter la température en string à Hawaii

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves ose une robe en crochet ultra révélatrice

• À lire aussi: Sophie Nélisse dévoile ses jambes interminables dans un ensemble «Barbiecore»

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s