5 dômes à louer pour dormir à la belle étoile

Vous avez testé les mini-maisons, les bulles, les cabanes flottantes et même les gouttes d'eau et pourtant, vous êtes toujours en quête d'expériences hors de l'ordinaire? Maintenant, faites l'essai des dômes! Partout dans les forêts du Québec, on remarque ces petites habitations à "ciel ouvert" où dormir sous les étoiles devient magique. Voici nos suggestions.

1. Dômes Charlevoix, Charlevoix

Caractérisé d’hébergement écoluxueux 5 étoiles, Dômes Charlevoix est un concept d’habitation quatre saisons alliant luxe et confort. Érigés à flanc de montagne à Petite-Rivière-Saint-François, à mi-chemin entre Baie-Saint-Paul et le Massif de Charlevoix, les cinq dômes au décor raffiné et à l’architecture futuriste disposent de mêmes commodités qu'une maison avec en prime, une vue imprenable sur le fleuve.

Les invités ont accès à une cuisine complète, une salle de bain moderne avec douche, un foyer intérieur, deux lits Queen (dont un installé à la mezzanine) et un spa privé sur une immense terrasse.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 395 $ par nuit

2. Parc Aventures Cap Jaseux, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les dômes vitrés du Parc Aventures Cap Jaseux vous assurent non seulement la plus belle vue sur le fjord du Saguenay, ils permettent aussi de vous endormir au fil des étoiles filantes.

À la fois rustiques et sophistiqués, ces adorables hébergements sans électricité sont dotés d'un éclairage à l'énergie solaire et sont entièrement équipés (toilette et point d’eau à proximité). Par ailleurs, les dômes possèdent un grand balcon intime meublé de chaises et d'un belvédère. L'endroit est idéal pour lire un bon livre ou pour rêvasser, tout simplement.

Jusqu’à 4 personnes / Prix variables

3. Bel Air Tremblant, Laurentides

À compter du 10 juillet 2019, les Nids d'amour de Bel Air Tremblant vous accueilleront pour une escapade romantique de luxe. Situés à moins de 20 minutes de la Station Mont-Tremblant, ces nouveaux dômes de style épuré disposeront d'une cuisinette, salle de bain complète avec baignoire, lit King et foyer. Un bain à remous extérieur privé s'ajoute aux autres petits plus que promettent ces nouveaux hébergements.

Pour 2 personnes / Prix variables

4. Centre de l'Hêtre, Région de Québec

Près de Québec, offrez-vous une nuit à "ciel ouvert" avec les dômes du Centre de l'Hêtre. Vous devrez choisir parmi les dômes quatre saisons Mieux-Être, Écologie ou Conscience, tous munis d'électricité et équipés d’un poêle à bois, d'eau potable et d'une toilette à compost extérieure (toilette intérieure et une douche à proximité). Un lac et des sentiers pédestres s'ajoutent à votre escapade pour une plus grande immersion en nature.

Pour 2 personnes / À partir de 140 $ par nuit

5. Le Village Windigo, Hautes-Laurentides

L'expérience d'une nuitée en dôme au Village Windigo de Ferme-Neuve se vit à toutes heures du jour et de la nuit, qu'importe la saison. Grâce à ses parois rigides et transparentes, et son toit avec vue sur les étoiles, vous aurez l'impression que la forêt vous love tellement vous vous sentirez près d'elle.

Minimaliste, l'intérieur est aménagé d'un lit Queen, chauffage d'appoint pour les nuits fraîches, poêle à bois extérieur, BBQ et d'une table à pique-nique. Une salle de bain complète se trouve à quelques minutes de marche du dôme.

Pour 2 personnes / Prix variables

