Dua Lipa dévoile sa plastique de rêve dans un ensemble à découpes au décolleté vertigineux

La star crée presque un rendez-vous quotidien avec ses fans sur Instagram en leur faisant le plaisir de partager des bribes de sa vie. Parmi ses récents clichés, un d’eux a capté notre attention.

Dua Lipa semble se faire le défi d’impressionner ses abonnés en publiant des photos plus audacieuses les unes que les autres. Cette fois-ci, la chanteuse s’est surpassée en prenant la pose telle une déesse.

Inscrivant sous sa publication: «à la recherche de la plus proche piste de danse», l’interprète de Dance The Night semble profiter à fond de ses soirées d’été et elle marque nos imaginaires avec des clichés à couper le souffle. La jeune femme a immortalisé un ensemble des plus sexy en velours noir qui a su mettre sa somptueuse silhouette en valeur.

Découpes, bralette en dentelle et décolleté vertigineux étaient à l’honneur. Noué sur les côtés, ce morceau a laissé toute la place au dévoilement de ses jambes fuselées.

Dua s’amuse avec les tissus texturés dernièrement. En effet, on a pu apercevoir la belle brunette dans un short en suède au format le plus miniature qu’il puisse exister.

Divine, la star nous en a mis plein la vue en profitant des derniers rayons de la saison estivale en révélant son popotin bombé à peine caché d’un short rikiki.

L’été n’est pas terminé et c’est Dua Lipa qui nous l’a confirmé avec ces deux ensembles qui ont enflammé les réseaux!

