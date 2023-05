Dua Lipa montre son corps sculpté avec un décolleté plongeant audacieux

Partager







La chanteuse de Levitating s'est adonnée à une séance photo très assumée à Ibiza dans une robe des plus colorées.

La chanteuse est particulièrement occupée ces temps-ci. Après la présentation de son amoureux à Cannes, la jeune femme présentait sa collaboration avec Donatella Versace.

La collection est à l'image du côté fou de Dua avec des imprimés papillons et des couleurs bonbons. L'esprit est très Barbiecore. Dua a posé dans sa pièce la plus marquante, une robe brillante au décolleté plongeant laissant apparaître son buste sculpté et sa silhouette.

Peut-être est-ce son apparition dans le film Barbie qui a donné envie à Dua Lipa de laisser le noir de côté pour une robe Versace à l'imprimé rétro sur fond brillant.

Dua s'amuse devant la caméra, allant jusqu'à prendre sa poitrine dans ses mains.

La chanteuse a ajouté plusieurs bijoux clinquants avec des papillons ainsi qu'un sac baguette rose métallique pour mettre la robe en valeur.

Les autres pièces imaginées par Dua Lipa et Donatella Versace pour la collection La Vacanza sont toutes aussi féminines et dans l'esprit des poupées mythiques.

On salue l'audace de Dua!

