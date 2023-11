Dans un élan de flexibilité, Dua Lipa adopte la tendance du sous-vêtement apparent

Partager







Depuis un mois, le mystère plane sur la page Instagram de la chanteuse après avoir enlevé toute trace de publication pour repartir à neuf en dévoilant de la nouveauté. Le suspense est enfin terminé.

Après avoir dévoilé sa nouvelle couleur de cheveux enflammée en refaisant surface sur les réseaux, Dua Lipa en a profité pour aborder de l’éléphant dans la pièce, soit la grande nouveauté sur laquelle elle travaillait d’arrache-pied depuis un certain moment.

Dans sa nouvelle ère, la jeune femme a présenté un aperçu de son secret bien gardé: une nouvelle chanson... pour un nouvel album?

Pour sûr, la star a su exciter ses fans qui s’attendent maintenant à des projets de grandeur après avoir suivi ces changements drastiques tant dans sa chevelure que dans ses agissements suspicieux sur sa plateforme.

Lors d’une séance photo pour révéler d’autres informations sur son nouveau single, Dua a inscrit en légende qu’il y aurait trois événements de lancement surprise à Londres, Los Angeles et Tokyo. Elle ferait donc écouter à son public ladite chanson en primeur.

Un cliché du carrousel a attiré tous les regards, montrant la grande flexibilité de l’artiste. Attrapant son pied vêtu d’un escarpin blanc immaculé, Dua fixait l’objectif telle une femme fatale. Arborant des collants rouges et un top en filet, elle a tenté une tendance discutable: le sous-vêtement apparent.

STORY INSTAGRAM / DUA LIPA

Celle qui sait se faire désirer a osé juxtaposer sa petite culotte blanche par-dessus son collant. Repoussant les limites de la mode, la fashionista a une fois de plus prouvé qu’elle n’avait pas froid aux yeux.

Si son but était que l’on parle d’elle un peu partout, la mission est franchement réussie! Et la cerise sur le sundae? Peu de temps après cette publication, voilà qu’il est maintenant possible d’entendre un court extrait de sa nouvelle chanson Houdini.

Faites-vous plaisir en l’écoutant juste ici!

