Dylan Minnette a retrouvé l’amour et ses fans sont en furie

L’acteur de 13 Reasons Why, Dylan Minnette, n’est plus un cœur à prendre! Celui-ci a révélé son nouvel amour au grand jour en publiant un cliché romantique de photocabine sur Instagram, faisant réagir ses fans.

Alors qu’on apprenait que Dylan Minnette se séparait de la musicienne Lydia Night en décembre dernier après plus de quatre ans de vie commune, voilà qu’il a rouvert son cœur.

Au grand dam des fans de Dylan, le jeune homme semble filer le parfait bonheur avec sa nouvelle copine, Isabella Elei, une mannequin canadienne qui habite présentement à Los Angeles.

C’est à se demander si Dylan redescendra de son petit nuage après avoir lu les commentaires sous sa publication Instagram aux côtés d’Isabella... En effet, cette idylle ne fait pas l’unanimité auprès du public.

Six mois après sa rupture avec Lydia, de nombreuses personnes affirment qu’il est beaucoup trop tôt pour l’acteur de se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, surtout après avoir mis un terme à une relation de plusieurs années.

À voir les réactions étonnées de la situation, on comprend rapidement que pour d’autres, la séparation du couple chouchou n’avait pas été claire. Ainsi, la récente photo partagée par Dylan a eu l’effet d’une bombe.

Des fans ont souligné: «c’est comme ça que j’ai appris qu’ils se sont séparés», «imaginez que votre homme publie une photo de vous et que tous les commentaires disent qu’on s’ennuie de son ex, vous ne verrez pas le bout...» et «je suis confus, il a une nouvelle blonde?».

Dylan avait également pris un cliché de cabine aux allures rétro avec son ex-copine. Ainsi, plusieurs commentaires se sont récemment ajoutés sous cette publication qui date de 2021, remarquant la copie du concept photo.

Par ailleurs, certains internautes ont cru, au premier regard, que sa nouvelle flamme s’agissait d’Alisha Boe. Mais c’est bien confirmé, celle-ci n’est que son ancienne collègue de jeu.

Il va sans dire que ce duo fait déjà des flammèches. Sera-t-il plus fort que tout, ignorant les messages des fans qui ne digèrent pas la nouvelle?

On a hâte de voir ce que l’avenir réserve à Dylan et Isabella: on leur souhaite de la douceur et du bonheur!

