La dernière éclipse solaire de 2021 termine l’année en beauté

Partager







L’année 2021 tire à sa fin et un phénomène astral qui se déroule dans les prochains jours nous permet de débuter 2022 du bon pied. On vous explique.

Le 4 décembre, la nouvelle lune n’est pas seule dans le ciel, elle est accompagnée d’une éclipse solaire pour doubler ses effets mystiques. On pourra l’apercevoir à 2 h 43, dans la nuit du vendredi au samedi 4 décembre.

Une nouvelle lune est toujours un moment de renouveau, mais celle-ci sera doublement spéciale. L'éclipse du 4 décembre marque la fin d'un cycle d'éclipse se déroulant sur l'axe Gémeaux-Sagittaire qui a débuté en mai 2020. On voit donc enfin la conclusion de cette période qui a une signification bien spécifique.

Voici donc la signification de l’éclipse solaire du 4 décembre 2021:

Elle termine un cycle qui a débuté au printemps 2020

Là où le signe du Gémeaux adore apprendre, celui du Sagittaire préfère enseigner. Toutes les éclipses qui ont fait le ping-pong entre ces deux signes dans les 18 derniers mois représentent un cycle d'apprentissage et d'évolution collectif.

À la conclusion de ce cycle, on va enfin pouvoir mettre en action tout ce que nous avons appris depuis le printemps 2020. Les épreuves de la dernière année prendront enfin leur sens et nous allons voir plus clair.

Elle se déroule dans le signe du Sagittaire

Cette éclipse solaire en Sagittaire est en conjonction avec le nœud descendant, celui du sud. Il représente ce qui ne nous convient plus, ce qu’on désire évacuer de notre vie.

Puisque l’éclipse est en Sagittaire, un signe qui représente la chance, la philosophie, la vérité et l’aventure, ce changement sera positif. Il faut simplement avoir confiance en la vie et se dire que ce qui se déroule en ce moment aura éventuellement un impact positif.

Cette éclipse va mettre le ton pour 2022

Les éclipses ont le don de nous remettre sur le droit chemin pour atteindre notre destinée. C'est donc un moment où il faut observer les signes et ce qui se passe plutôt qu'agir.

Le Sagittaire étant un signe ouvert et positif, on s'attend donc à débuter la nouvelle année avec une vision des choses claire et remplie d'espoir. C'est aussi un signe qui aime l'aventure, ce qui laisse entendre que 2022 se fera sous le thème de l'exploration et hors de notre zone de confort.

Certains signes seront plus affectés

Pour les signes mutables, soit Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, le processus de changement sera plus draconien et intense. Leurs relations, carrière ou encore vie personnelle pourrait prendre un tournant surprenant, ce qui ne veut pas dire négatif.

À l'opposé, pour les Bélier, Lion, Balance et Verseau, ce sera une éclipse plutôt favorable. Cela peut vouloir dire que si vous êtes de l’un de ces signes, votre éclipse sera smooth et sans anicroche, mais vous verrez tout de même les effets positifs bientôt.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s

Couple challenge : Claudie Mercier et Mathieu Pellerin

s

Couple challenge : Claudie Mercier et Mathieu Pellerin