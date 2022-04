Cette série espagnole est un mélange entre «Lost», «Le Cercle» et «La plage»

Partager







Mélangez le film Le Cercle avec Emma Watson et La plage avec Leo Dicaprio, avec la série télévisée Lost et vous obtenez la prochaine fiction de la plateforme Netflix provenant d'Espagne.

L'histoire de Bienvenue à Edén (Bienvenidos a Edén) selon le résumé en ligne est celle de Zoa et quatre autres jeunes adultes très actifs sur les réseaux sociaux reçoivent une invitation pour participer à une soirée des plus exclusive sur une île secrète, organisée par la marque d'une nouvelle boisson, Eden. La boisson leur fait perdre la tête, vivant de folles aventures, et se réveillant abandonnés sur une plage.

Ils découvriront qu'Edén est en fait une communauté idyllique où il semble bon vivre, un paradis sur terre sur une île isolée. Leur lune de miel déchantera rapidement quand ils vivront de force dans la communauté.

La bande-annonce peut sembler un peu chaotique, mais tout porte à croire que les habitants de la communauté et les jeunes qui y feront leur entrée seront épiés sans arrêt, mis au défi et devront vivre des conséquences de chacune de leurs tentatives de retourner à leur vie d'avant.

L'avant-goût fait penser à une multitude de concepts télévisés et cinématographiques qui ont été faits au fil du temps. On peut penser au film La Plage avec Léonardo DiCaprio, sorti en 2000, qui trouve à l'aide d'une carte et d'indices une communauté vivant isolée sur une île en Thaïlande et dont l'histoire tourne au drame.

On peut également penser au film Le Cercle, paru en 2017, où Mae (Emma Watson) est engagée chez Le Cercle, le groupe de nouvelles technologies et de réseaux sociaux le plus puissant au monde. Pour elle, c'est une opportunité en or. Tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey (Tom Hanks), l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles.

Certains penseront aussi à la série Lost, de 2004 à 2010, où les survivants d'un écrasement d'avion doivent se débrouiller sur une île déserte.

On retrouve dans la distribution Sergio Momo, l'interprète de Yeray dans la saison 3 d'Elite, ainsi qu'une brochette d'acteurs qui pique déjà notre curiosité.

Vous pourrez bientôt découvrir la véritable histoire de Bienvenue à Edén! La série paraîtra le 6 mai prochain sur la plateforme Netflix.

