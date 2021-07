Lune en Cancer : un mois de juillet sous le signe de l'émotion

Partager







C'est le coeur chargé de bonnes intentions que vous entamerez ce nouveau cycle. La nouvelle lune de juillet s'annonce riche en introspection et en émotions.

Un nouveau cycle lunaire, sous le signe du Cancer, débutera le 9 juillet 2021, à 20h17 (heure de l'Est). Ce sera le moment de placer des intentions afin que se concrétisent vos voeux les plus chers. Pour vous aider à rêver, vous pouvez réaliser ce rituel de nouvelle lune. Pour être en harmonie avec les astres, il faut d'abord se connecter à l'énergie du moment. Celle qui nous concerne est l'énergie du Cancer.

Voici comment la nouvelle lune de vendredi pourrait vous affecter sur le plan émotif.

1. Envie de confort.

Le Cancer est un signe d'eau qui déploie son plein potentiel lorsqu'il se trouve en terrain connu, plus particulièrement à la maison, entouré des siens. Pour cette raison, il y a fort à parier que vous ayez envie de vous retrouver dans un lieu rassurant, auprès de gens qui vous sont chers. Vous aurez besoin de calme et de réconfort.

2. Besoin de douceur.

Le Cancer est un être sensible, émotif et intuitif. Il se pourrait que cette énergie vous donne l'impression d'être à fleur de peau. Pour canaliser positivement ce sentiment, faites une activité qui sollicite votre créativité ou votre imagination!

3. Sentiment d'urgence.

La nouvelle lune de juillet se pointe le nez à un drôle de moment. Presqu'au même moment, nous connaîtrons une conjoncture de Vénus et de Mars en Lion, en plus du carré entre Saturne et Uranus, déjà présent depuis la mi-juin. Plusieurs pourraient ressentir une pression intérieure à agir, particulièrement sur le plan amoureux. Malgré cette pression, il vaut mieux prendre le temps de ralentir, voire de s'immobiliser.

Dans tous les cas, la nouvelle lune est l'occasion de refleurir. Le ciel met à notre disposition tous les éléments pour favoriser une saine transformation, que ce soit sur le plan social, professionnel ou personnel. Malgré le caractère trouble de l'introspection qui s'apprête à survenir, de belles choses se dessinent à l'horizon.

Tout sur le signe du Cancer

