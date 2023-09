Éléonore Lagacé époustouflante en léotard transparent à découpes audacieuses

Partager







Tous les projecteurs étaient rivés sur Éléonore Lagacé pour sa présence à la Fête Arc-En-Ciel de Québec, alors qu'elle performait pour l'occasion.

La foule réunie à la Place d'Youville a pu danser au rythme des chansons d'icônes LGBTQ+ reprises par Nathalie Simard, Brigitte Boisjoli, Véronique Claveau, l'ex-académicien Jules et Léo. Évidemment, Éléonore avait plus d'une paillette dans son sac pour épater les gens présents.

La jeune star a réitéré son amour des léotards avec plusieurs costumes tous plus flamboyants les uns que les autres. Le clou du spectacle: un léotard fait sur mesure par son amie et styliste Anne-Sophie Gaudet.

Le léotard à découpes comprend des pierres du Rhin qui épousent le buste, des panneaux noirs en transparence, une culotte rappelant la tendance string apparent et des textiles roses métalliques et à paillettes. Le résultat crie le nom d'Éléonore.

La chanteuse a complété avec des bottes à plateforme en velours rose qui lui donnent plusieurs centimètres supplémentaires.

Léo a également osé un look totalement noir, mais tout aussi explosif pour performer d'autres numéros. L'ensemble était composé d'un pantalon des plus moulants à brillants et d'un haut transparent accompagné de cache-tétons en forme de coeur.

Après une soirée aussi haute en couleur, Léo a profité du beau temps dans un bikini rose néon, rien de moins, qu'elle a publié en story Instagram.

Rien n'est trop extravagant pour Léo!

