Voici comment recréer le look «Barbiecore» d’Éléonore Lagacé

La musicienne multi-talentueuse a également un sens de la mode irréprochable. À l’affût des dernières tendances, Éléonore ne pouvait s’empêcher de plonger dans un univers rose bonbon à l’effigie de Barbie pour souffler ses 26 bougies.

Celle que l’on voit un peu partout par les temps qui courent ne cesse de nous épater dans ses différents projets. Après avoir conquis le cœur du Québec en remportant l’émission Zénith et nous avoir charmés dans une téléréalité, voilà que Léo a un agenda d’été bien chargé avec ses représentations de la comédie musicale Hair.

En spectacle lors de son anniversaire, Éléonore a tout de même pris le temps d’immortaliser sa tenue de fête. Celle-ci a rehaussé le décor de sa loge en apposant un carton rose néon au miroir, donnant l’air d’être dans la fameuse boîte de la populaire poupée.

Pour souligner ses 26 ans, la jeune femme s’est transformée en véritable Barbie!

Des ballons jusqu’aux détails de sa tenue de soirée, l’esthétique toute rose a été respectée à la lettre. Toutefois, sans surprise, Léo a ajouté sa petite touche personnelle. Cette dernière a ainsi combiné le barbiecore à une tendance spécifique, tout droit sortie des années 2000.

La fashionista a opté pour un pantalon parachute fuchsia taille basse, lui permettant de dévoiler un peu plus de peau. En guise de haut, Éléonore nous a prouvé que le crop top papillon, la tendance Y2K surprenante, était bel et bien de retour. Elle l’a osé dans sa version scintillante et des plus échancrées. Il est évident que ce style vestimentaire sera un incontournable des festivals comme Osheaga, ÎleSoniq et Lasso.

Voici comment recréer le look barbiecore de la chanteuse:

Bralette papillon à paillettes Twik chez Simons - 69$

VIA SIMONS

Pantalon parachute menuisier rose Twik chez Simons - 89$

VIA SIMONS

Boucles d'oreilles scintillantes perlées tropicales sur Etsy - 47$

VIA ETSY

Mini palette pour les yeux Barbie de NYX - 20$

VIA NYX

Brillant à lèvres Butter Gloss Barbie de NYX - 11$

VIA NYX

Un look parfait à copier pour tous les festivals du mois d’août!

À VOIR: Éléonore Lagacé est épatante dans un combo léotard à découpes et cache-tétons