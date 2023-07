Elisabeth Rioux assume ouvertement ses vergetures sur Instagram

Partager







Dans une publication bien sentie, la Québécoise aux 1,5 million d'abonnés a lancé un message d'amour aux marques qui ornent son corps.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux s’associe avec cette compagnie montréalaise pour offrir des maillots de bain taille plus

• À lire aussi: Voici la villa de rêve en Grèce où Élisabeth Rioux a séjourné pour Hoaka

Elisabeth Rioux n'a pas la langue dans sa poche et n'hésite pas à se prononcer sur les sujets qui la touchent et ce qui lui tient à coeur. Cette fois-ci, la jeune femme derrière Hoaka a lancé un message d'acceptation et de célébration à ses vergetures.

En premier plan du carrousel, Elisabeth a publié une photo mettant en vedette des vergetures qui ornent son fessier, vêtue d'un bikini de la nouvelle collection d'Hoaka Swimwear. Ce gros plan sur cet attribut de son corps lui tenait particulièrement à coeur, si l'on se fie à la story publiée en marge de la publication.

Story Instagram / Elisabeth Rioux

En légende, Elisabeth écrit: «Les vergetures ne sont pas qu'une partie de ce qui vous rend attirante. Elles sont ce qui est attirant. Je sais que ça peut aller à l'encontre de ce que nous entendons régulièrement, mais j'ai toujours cru qu'elles étaient attirantes. Je n'en avais pas et "ne pas avoir de vergetures" A ÉTÉ une insécurité pour moi pendant longtemps jusqu'à ce que finalement, j'en aie après avoir eu un bébé.»

Elle lance finalement un message à toutes ces personnes qui peuvent se sentir complexées de leurs vergetures. «Si vous avez des vergetures, croyez-moi qu'il y a des gens JALOUX de ça. Ne les cachez pas, MONTREZ-LES!»

Les commentaires sous la publication font l'éloge de ce qu'Elisabeth avait à dire et on ne pourrait être plus en accord.

On applaudit le message d'Elisabeth dans cette saison où le maillot de bain est de mise!

À VOIR: Dixie D'Amelio dévoile ses mamelons dans un haut entièrement transparent