Elisabeth Rioux confirme les doutes de ses abonnés et lance un message aux «haters»

Il y avait un moment qu'on voyait Elisabeth de retour dans le quotidien de sa maison de Blainville avec sa fille Wolfie. L'influenceuse en a confirmé la raison.

Elisabeth Rioux a fait une session de questions et réponses sur Instagram avec ses abonnés jeudi après-midi, et bien qu'elle tentait de diriger les questions à recevoir vers d'autres sujets que son couple, ses fans étaient bien nombreux à tenter de percer le mystère de sa récente situation.

«Quand toutes les questions sont à propos de ma situation relationnelle... J'ai vraiment essayé de rendre tout ça évident parce que je n'avais pas envie d'y répondre, mais je comprends les filles que vous avez besoin que je le dise», a-t-elle écrit en story.

Elisabeth étant très transparente avec sa communauté, elle a confirmé sa rupture avec Justin et a indiqué les raisons derrière cet évènement malheureux.

Officiellement, Elisabeth a répondu ceci: «Ça fait un moment, mais honnêtement, oui, je vais bien, mais, hum, oui nous avons rompu.»

Comme la relation était plutôt privée, l'entrepreneuse ne désirait pas faire de grosse annonce à ce sujet, mais la pression était plutôt forte. Plusieurs raisons auraient mené à cette rupture, mais fondamentalement, Elisabeth et Justin sentaient tous les deux devoir faire trop de sacrifices pour faire fonctionner la relation, ayant chacun un mode de vie très différent.

Justin vient de la ville de Montréal tandis qu'Elisabeth vient de la banlieue, et cette distance entre Elisabeth, sa famille et sa compagnie était trop importante. C'est, entre autres choses, ce qui a été difficile de concilier dans les derniers mois, en plus des voyages et l'utilisation nécessaire des réseaux sociaux par Elisabeth pour son travail.

La décision de la rupture a été commune et tous les deux restent en bon terme, heureusement. Elisabeth se donne une tape dans le dos pour avoir quitté la relation afin de ne pas rester dans quelque chose qui ne lui convenait plus, «un grand pas pour sa croissance relationnelle et personnelle», ajoute-t-elle.

Après l'annonce officielle, Elisabeth a également pris un moment pour s'adresser à ceux qui voudront lui envoyer des insultes derrière leur clavier.

Elle a lancé: «La blague en ce moment est que j'attends que les articles qui parleront de ma rupture sortent et que les Robert de 55 ans disent "Un autre", "Qui est le prochain", "Elle doit être folle", "Belle cruche", "On s'en c*****"», sachant tout ce qui peut arriver sur les réseaux sociaux.

Elle n'a d'ailleurs pas attendu avant de dénoncer un petit, mais lourd commentaire: «Oh mon dieu tu as encore rompu? Qu'est-ce qui cloche avec toi?».

Elisabeth a répondu: «Je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point ça me frustre de lire des choses comme ça. J'avais habitude d'être tellement honteuse d'avoir à annoncer une rupture... Je sens juste qu'il y a énormément de jugements qui surviennent lorsqu'il s'agit de séparation. Je peux seulement m'imaginer la quantité de personnes qui restent dans des mauvaises relations OU qui ne se permettent pas d'aimer à nouveau parce qu'ils se sentent honteux.»

Elisabeth n'hésite pas à se défendre haut et fort. On lui souhaite bien de la douceur pour la suite.

