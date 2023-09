Elisabeth Rioux réplique à ceux qui critiquent la présence de Wolfie sur ses réseaux sociaux

Partager







Elisabeth Rioux est suivie par près de 1.4 millions d'abonnés sur Instagram et elle a voulu rectifier les choses après des critiques reçues par certains.

Elisabeth n'en est pas à ces premières critiques concernant sa fille Wolfie. La jeune femme a répondu maintes et maintes fois à des internautes qui ont osé lui envoyer des questionnements ou des jugements infondés sur sa manière d'élever sa fille et la présence de celle-ci sur les réseaux sociaux de l'entrepreneuse. Une fois de plus, Elisabeth a tenu sa position. Cette fois, c'est envers ceux qui croient qu'elle utilise sa fille pour faire de l'argent.

La publication devait être faite pour mettre en valeur sa tenue, une robe en crochet faisant ressortir son popotin, mais il en est tout autre. «J'ai essayé vraiment fort de faire cette publication à propos de moi portant une robe en n'incluant pas de photos de Wolfie, mais merde ces vacances sont beaucoup trop à propos de Wolfie, envoyez de l'aide à mon âme d'être trop accro à mon bébé et à tout tourner autours d'elle. Mais hey! C'est son monde et nous vivons dedans.»

Elisabeth a finalement préféré répondre à ses détracteurs. « S'il-vous-plaît, ne m'humiliez pas de "la surpartager pour faire de l'argent", un commentaire que je reçois! Je suis réellement vraiment en amour avec elle et pour être 10000% honnête, je ne veux pas paraître choquante en aucun cas, mais les gens en commercialisation vont comprendre: D'un point de vue commercial, être une maman ne correspond pas à ma "marque", mais la chose que j'ai réalisé à travers les années est que je ne suis pas étiquetée de quoi que ce soi parce que je suis une personne très versatile et je ne corresponds pas à un moule. Je suis jeune, fofolle, intelligente, mère, irresponsable, responsable, chaude, laide, drôle, dramatique, etc. Ce que je publie est réellement juste ce que je vis au jour le jour et je n'essaie pas de correspondre à une marque.»

Elisabeth confirme ensuite que sa fille n'est pas sur ses réseaux sociaux dans le but de faire de l'argent. « Je ne fais pas d'argent sur le dos de ma fille. Elle n'a jamais et ne fera jamais de collaboration. En plus quand je publie à propos d'elle les gens sont agacés (je m'en fous) et statistiquement mes vues baissent, mais c'est mon compte personnel, ça n'est pas orienté vers l'argent. J'aime publier Wolfie parce que je l'adore et que je suis 100% du temps avec elle et CE N'EST PAS parce que je veux faire de l'argent sur son dos. »

Pour appuyer sa publication, Elisabeth a publié 2 stories percutantes dont l'une indique que le sujet, la présence de sa fille sur les réseaux sociaux, est une corde sensible pour elle.

Instagram / Elisabeth Rioux

Sur la seconde image, Elisabeth demande à ses abonnés d'être ouverts d'esprit et gentils.

Instagram / Elisabeth Rioux

On lui souhaite que le message envoyé change les perspectives de ses détracteurs.

