Elisabeth Rioux répond à ceux qui lui disent de manger sous sa dernière publication

Elisabeth Rioux a reçu plusieurs commentaires sur son poids sous sa plus récente publication en bikini. Celle-ci a rectifié le tir avec une vidéo.

C'est une publication Instagram de son récent voyage au Maroc qui a soulevé les passions. Dans un deux-pièces orangé de sa marque, Hoaka Swimwear, Elisabeth pose au bord d'une piscine dans le désert avec la description «J'ai toujours aimé la lune, mais elle me fait de sales coups ces temps-ci».

Toutefois, les commentaires de la publication, la plupart effacés depuis, font référence à son poids. Comme elle n'a pas la langue dans sa poche, Elisabeth n'a pas tardé à réagir et dénoncer les commentaires sur son corps.

Elisabeth écrit « Anorexique, tu devrais manger quelque chose, tu ressembles à un squelette, etc, sont tous des commentaires sur ma dernière publication. Même si je peux facilement sembler confiante et répondre à ces gens comme si je m'en fichais, ces commentaires restent dans ma tête. Je ne comprends pas pourquoi les gens sentent le besoin de commenter sur le poids de quiconque. Ça n'aidera pas, ça ne peut que blesser alors pourquoi? Juste, pourquoi? De toute façon, pour n'importe qui continuant de commenter "va manger" sous mes publications, sachez que je mange beaucoup, toutefois, je ch*** aussi beaucoup. (littéralement 2-4 fois par jour), c'est mon métabolisme j'imagine. Je ne sais pas, mais j'ai toujours été comme ça. J'espère que vous êtes rassurés et cessez de penser que vous devez me rappeler de manger. »

Elle a répondu avec le mordant qu'on lui connait. On ne devrait jamais commenter le poids d'une personne, peu importe son gabarit.

