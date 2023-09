Après une période difficile, Elisabeth Rioux révèle sa nouvelle chevelure digne d'une princesse

Partager







Elisabeth Rioux semble en période de renouveau et est partie à la découverte d'elle-même. Un tour en salon de coiffure s'imposait dans sa quête.

Plus tôt au mois d'août, Elisabeth s'est confiée à ses 1,4 millions d'abonnés Instagram concernant un grand moment de réflexion sur sa personne. À travers ses questionnements et ses tourments, la jeune femme avoue avoir elle-même coupé ses cheveux pour se fondre à la masse et être, selon ses mots, plus «normale».

Toutefois, Elisabeth ne se sentait vraiment pas elle-même avec une telle chevelure, qu'elle a très peu montrée à la caméra. Toujours sur Instagram, elle a publié un carrousel en s'adressant à elle-même.

«Nouvelle ère, nouveaux cheveux. Mon rendez-vous chez le coiffeur est demain et je suis toujours en débat à savoir quoi faire. Tout ce que je sais est que je veux un gros changement. Adieu, Eli aux cheveux blonds et courts, tu n'aurais jamais dû exister.»

C'est pourquoi nous avions bien hâte de voir quel serait le grand changement capillaire auquel Elisabeth s'attendait. Une chose est sûre, nous n'avons pas été déçus.

Elisabeth retrouve une chevelure abondante digne d'une princesse et un blond caramel sublime. Émue, l'influenceuse et entrepreneure a exprimé sa pensée en légende.

«Je me sens de retour en tant qu'Eli. Je sais que pour vous ça peut sembler être "oh elle est juste de retour à ce qu'elle était?", puisque depuis que j'ai les cheveux plus courts je n'ai pas vraiment pris de nouvelles photos. Je continuais de publier de vieilles photos avec mes cheveux longs parce que pour moi c'est énorme. Je ne savais pas quel gros changement j'allais avoir ce matin, puis j'ai réalisé que je suis dans une période où je veux faire les choses pour moi, même si tout le monde me dit d'aller vers plus foncé et plus court... Je n'aime pas les cheveux courts sur moi, ça n'est juste pas moi, ça ne me fait pas sentir confiante, je continuais de les cacher pour une raison. Ce style capillaire crie ELI alors ça correspond à mon énergie du moment.»

La chevelure de sirène d'Elisabeth est une réalisation de Natacha Thivierge du salon XN. Les rallonges capillaires d'Elisabeth sont de l'entreprise Bellami Professional.

Elisabeth a également eu la chance d'être maquillée par Roxanne Lavallée pour une séance photo improvisée.

Le résultat est synonyme d'Elisabeth... Sublime!

