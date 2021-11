Cette série d’horreur de Noël vous fera voir les Elfes d’une autre façon

Oubliez les films d’amour quétaines du temps des Fêtes un instant puisque, cette année, Netflix nous propose plutôt une série d’horreur!

Si vous en avez assez de suivre un duo improbable qui se retrouve dans leur ville natale où ils visitent leurs familles pour Noël avant de tomber amoureux, la série Elves sur Netflix est pour vous.

Bien qu’elle se déroule durant le temps des Fêtes, on troque les balades romantiques sous la neige pour des scènes sanglantes et des créatures terrifiantes qui se cachent dans le grenier.

La série danoise a été produite par les mêmes créateurs que The Rain, un autre succès scandinave à saveur mystérieuse.

Le synopsis de Elves ressemble à plusieurs histoires d’horreur qu’on connaît, mais avec une twist macabre :

Tentant de se rapprocher durant le temps des Fêtes, une famille de quatre se rend sur une île isolée sur la côte du Danemark. Là, ils se rendent compte que l’île est contrôlée par les membres d’une communauté religieuse qui vit en harmonie avec des créatures violentes qui vivent dans la forêt... des elfes. Ces monstres qui ont inspiré les mythes et le folklore sont bien réels. Lorsque la fille de la famille trouve et ramène à la maison un bébé elfe, elle perturbe par inadvertance l'équilibre et provoque sur l'île dans une bataille à mort pour la foi, la famille et la survie pure.