Émojis : découvrez la véritable signification de tous les smileys

Partager







On utilise les émojis dans les conversations écrites au quotidien, cela fait partie de notre langage! Parfois même, les émojis remplacent les mots.

• À lire aussi: Emojis : Voici ce que les différentes couleurs de coeur veulent vraiment dire

• À lire aussi: Découvrez la signification sexuelle secrète de ces emojis

Toutefois, ça vous est déjà arrivé de recevoir un message accompagné d'un émoji et ne pas trop comprendre comment interpréter les mots de votre interlocuteur?

Le clin d'oeil, sarcasme ou invitation à un moment coquin? Le rire aux larmes représente-t-il vraiment la personne derrière l'écran? Certains smileys ont de doubles significations alors que d'autres sont particulièrement simples à comprendre dans une conversation écrite.

Voici la véritable signification des émojis smileys.

1. Le visage souriant

Le visage souriant peut signifier un simple sourire amical et sympathique. Il peut toutefois virer ironique, condescendant et passif agressif. À décoder selon le ton de la conversation.

2. Les visages positifs montrant les dents

Ces visages n'ont habituellement pas de sens caché. Généralement, les émojis de visages avec le sourire à pleines dents démontrent de la réelle bonne humeur et un enthousiasme marqué.

3. Les larmes de joie retenues

Ce smiley retient beaucoup l'attention en 2022. Parmi les émojis les plus récents qui ont fait leur entrée dans nos téléphones, le smiley qui retient ses larmes en souriant est le plus populaire selon les World Emoji Awards. Les larmes de joie peuvent exprimer de la fierté envers soi ou quelqu'un qu'on apprécie. Qu'on vient d'apprendre une nouvelle qui fait du bien.

...À ne pas confondre avec l'émoji qui retient ses larmes avec un visage défait!

Les deux émojis se ressemblent, mais celui-ci, avec l'impression plus triste et insistante, signifie plutôt qu'on implore l'aide de quelqu'un, qu'on essaie de soudoyer la personne à qui on envoie l'émoji.

4. L'émoji de sueurs froides

Goutte d'eau au bord de la tempe, la personne qui utilise cet émoji vient d'éviter le pire. Le sougalement se cache derrière ce smiley, ou parfois le malaise de ne rien comprendre.

5. Les smileys de rire aux larmes

Utilisé pour exprimer que quelque chose est particulièrement drôle. C'était l'émoji le plus utilisé de 2011 à 2021, 10 ans de règne!

Cet émoji a toutefois été remplacé chez la génération Z par la tête de mort.

6. Le visage avec les sourcils vers le bas et une larme

Un petit bonhomme triste indique la tristesse modérée. On l'exprime pour soi ou en guise de sympathie lors de l'annonce d'une nouvelle qui nous laisse sans mots.

7. Le visage souriant avec les yeux fermés et les joues rosées

Ce sourire exprime de la gratitude, de l'amour, de l'appréciation. On peut l'utiliser pour accompagner un merci après un compliment. Il a une bouille plutôt chaleureuse.

8. Le visage d'ange

L'ange au halo peut démontrer des bonnes actions et bons comportements. Il peut aussi être tout son contraire. Quelqu'un vous envoie un visage d'ange et cette personne semble intéressée? Quelqu'un cherche à flirter avec vous.

9. Le smiley sourire à l'envers

L'ironie est forte avec celui-ci. Sarcasme et sentiment d'être dépassé se côtoient ici. On peut l'envoyer pour dire qu'on a le sentiment de vivre une situation dans un monde parallèle tellement c'est absurde.

10. Le clin d'oeil

Le clin d'oeil polarise, ayant des interprétations contraires. Pour plusieurs, le clin d'oeil est utilisé afin de rassurer, émettre en visuel un esprit joueur et plein d'affection. Pour d'autres, le clin d'oeil insinue un flirt un peu trop intense et suggestif, ou un sarcasme évident où la personne qui vous l'envoie se paie votre tête.

11. Les yeux fermés, sourcils vers le bas et bouche ouverte

Celui-ci est simple à comprendre. Cet émoji dégage des émotions de soulagement, un sentiment de paix et de calme.

12. Les yeux en coeur

Pour exprimer son enthousiasme et son amour à quelqu'un ou quelque chose, cet émoji convient parfaitement.

13. Les smileys avec la bouche qui souffle un baisé

Ici, plusieurs sens sont possibles. Le premier étant un baiser soufflé, pour signifier de l'affection. Le deuxième sens est celui d'un sifflement feignant l'innocence du genre «il n'y a rien à voir ici». Certains individus y voient aussi un duckface.

14. Les smileys de langue sortie

Les émojis à la langue sortie sont différentes variantes pour exprimer à quelqu'un qu'on blague. Ces émojis sont là parfois pour alléger une conversation qui prend une tournure non désirée.

15. L'émoji aux lunettes fumées

L'émoji à la signification la plus cool, simplement. Il indique que tout est chill. il peut aussi indiquer une attitude désinvolte, confiante et que quelque chose est excellent.

16. L'émoji aux yeux coquins et sourire en coin

Flirt, coquineries et suggestions sexy sont au menu avec cet émoji. À ne pas envoyer à n'importe qui!

17. L'émoji découragé

L'émoji ci-dessus indique l'irritation, le scepticisme, la mauvaise humeur. Si vous recevez ce smiley, demandez-vous si vous embêtez votre interlocuteur.

18. Les visages fâchés

Selon le degré de l'émotion, les smileys qui expriment le mécontentement et une certaine colère sont bien utiles. Plus souvent, ils sont utilisés pour ventiler à ses amis plutôt qu'à ceux qui font vivre de telles émotions.

19. Le smiley «Salut de l'armée»

Le salut de l'armée fait signe de respect envers une personne ou une situation.

20. Le diable au sourire machiavélique

Le petit diable mauve indique des comportements pas du tout sages. Il indique un désir de désobéir. S'utilise très bien dans des textos coquins.

21. L'émoji qui bave

Encore une fois, un smiley qui confond ceux qui le voient. L'utilisation moderne est surtout pour indiquer le désir sexuel pour une personne. Parfois il peut aussi exprimer qu'on a un craving pour de la nourriture savoureuse.

22. L'émoji de visage qui fond

L'émoji dont on avait besoin sans vraiment le savoir. Le visage fondant exprime le sarcasme, l'impression de mourir lentement, au sens figuré évidemment, et la honte.

23. Les émojis au visage et sourire neutre

Les émotions générées par ces smileys sont celles d'un besoin de digérer l'information, un sentiment d'inconfort. Les émotions négatives modérées dont bien représentées par ces émojis.

24. Le visage souriant avec une larme

Cette émoticône peut être une réaction à une nouvelle aigre-douce ou encore un appel à l'aide. La personne qui vous l'envoie selon le ton de la conversation tente peut-être d'avancer de manière positive malgré une épreuve difficile.

25. L'émoji des yeux qui roulent

Dédain, désapprobation, sarcasme. Vous avez probablement déjà fait le geste en même temps que d'envoyer l'émoji.

26. Les smileys au sourire demi-lune inversé

Les sentiments générés sont ceux de la peur, la crainte, l'anxiété face à une situation. Des émotions inconfortables d'inquiétude mises en émojis.

27. L'émoji qui cache partiellement son visage avec ses mains

Ce smiley fait partie des plus récents ajouts. Il exprime la dualité entre le dégoût, le malaise, la gêne ou la peur, mais une envie irrésistible de regarder quand même.

28. Le smiley qui se mouche

Exprimant généralement que quelqu'un est malade d'un virus, un rhume, par exemple, cet émoji prend depuis quelque temps une tout autre place. Il peut indiquer sick, comme l'expression utilisée en anglais pour indiquer que quelque chose est vraiment stylé et génial.

29. Le smiley au contour pointillé

Petit nouveau, cette émoticône a été ajoutée pour signifier que quelqu'un est là sans participer activement à une conversation, ou quelqu'un de caché. Un autre sens lui a aussi été donné, celui d'exprimer l'isolation et la dépression.

30. L'émoji aux grands yeux et bouche neutre

Si vous êtes embarrassé, c'est l'émoji qui traduira ce sentiment. Il peut aussi exprimer la surprise, l'incrédulité, l'admiration.

31. L'émoji montrant malhabilement les dents

Cette grimace gênante est utilisée pour la nervosité, le malaise palpable, la tension dans un contexte non sexuel.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos!

s