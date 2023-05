Emy-Jade Greaves ose une robe en crochet ultra révélatrice

Partager







Qui aurait cru que les créations tricotées de nos grands-mères reviendraient au sommet des tendances? C’est pourtant bel et bien le cas et l’influenceuse Emy-Jade Greaves nous prouve qu’il est possible de créer un look sexy avec une robe en crochet.

Dans une récente publication Instagram, Emy-Jade Greaves a osé une tenue des plus originales. Adepte des vêtements en mailles, l’influenceuse a opté pour un choix de robe différente de ce qu'elle a porté auparavant. Cette fois-ci, la jeune femme a choisi une version très révélatrice.

Emy-Jade a pris la pose dans une robe en crochet brun et vert d’allure boho. Idéale pour des soirées à la plage, la partie supérieure de la robe rappelle un microbikini. Ne couvrant que le minimum de sa poitrine, ce haut a ensuite été noué par des cordes, qui composent la robe.

Respectant le design de la robe qui laisse entrevoir le plus de peau possible, Emy-Jade a décidé d’arborer une culotte nude, dans la même teinte que sa peau.

Pour compléter la tenue faite à la main, un long collier en corde orné d’un bijou s’ajoute au décolleté plongeant. Ce léger accessoire rappelle le côté artisanal de la robe.

INSTAGRAM / EMY-JADE GREAVES

L’influenceuse a adopté la tendance du tricot depuis quelques mois déjà, sous différents styles.

À Coachella, Emy-Jade avait opté pour une longue robe noire et une petite veste beige, toutes deux en crochet. Les touches finales pour un look western réussi: un chapeau et des bottes de cowboy.

Lors d’un voyage à St. Maarten, la belle blonde avait choisi une robe en maille rose néon qu’elle arborait par-dessus son bikini, afin de compléter sa tenue de plage.

S’amusant dans l’eau turquoise du Mexique, Emy-Jade avait osé la tendance jusqu’au bikini. Celle-ci savait que les bikinis en crochet seraient partout cet été.

Dans toutes les versions possibles de tenues en crochet, Emy-Jade nous donne envie de sortir nos pelotes de laine et nos aiguilles pour confectionner des vêtements audacieux et trendy. Elle nous démontre qu’il est possible d’être sensuelle en toute occasion!

