Emy-Jade Greaves ose la tendance capillaire du moment: le toupet transparent

Partager







Avec les nouvelles saisons viennent les envies de changement capillaire. Si on ne désire pas pour autant trop modifier son look, on peut se tourner vers les franges. C'est exactement ce qu'Emy-Jade Greaves a décidé de faire pour le printemps 2023!

• À lire aussi: Les 5 coupes et couleurs les plus en vue de la saison, selon un expert

L'influenceuse québécoise a partagé sa nouvelle tête sur les réseaux sociaux et, fidèle à ses habitudes, adopte désormais une coupe au sommet des tendances en ce moment. En effet, la jeune femme a arboré une innovation dans le monde du toupet: la frange transparente, une version vaporeuse et ultra facile à porter de la frange droite.

Plus dispersées et aérées qu’un toupet épais frôlant les cils, ces nouvelles franges encadrent bien le visage, sans toutefois l’éclipser.

Toutes en finesse et en délicatesse, elles dévoilent subtilement le front entre les mèches qui ne se veulent pas fournies, mais plutôt indépendantes les unes des autres.

Très à la mode en Asie depuis quelques années, ces toupets effilés deviennent maintenant des incontournables en Europe et en Amérique du Nord. Et la bonne nouvelle: la frange transparente convient à tous les visages et toutes les longueurs de front, créant un look doux à celle qui la porte.

Si tu hésites à te faire couper le toupet à cause du temps alloué à le coiffer le matin, sache que ça ne te prendra pas plus de temps que la frange rideau: les cheveux bouclés pourront utiliser de la mousse ou une crème pour qu’elle soit belle longtemps. Le shampoing sec sera tout indiqué pour assurer texture et fini impeccable, tout au long de la journée.

À vos marques, prêt: coupez!

Voici quelques produits qui vous aideront à maintenir votre frange en place:

1) Shampoing sec pour cheveux pâles de Verb, 22$ chez Sephora

Via Sephora

2) Mousse volumisante et légère de DesignMe, 27$ sur Amazon

Via Amazon

Via Sephora

Via Amazon

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s