Emy Lalune raconte l'histoire bouleversante du départ de sa mère

Emy Lalune a publié une vidéo TikTok sur une histoire familiale qui a tout changé et comment l'abandon de sa mère l'a affecté à l'adolescence.

Instagram / Emy Lalune

C'est l'instant d'une vidéo GRWM (Get ready with me) qu'Emy Lalune s'est confiée à ses abonnés sur sa vie personnelle. Emy entre tout de suite dans le sujet brûlant. «Ma mère est partie quand j'avais treize ans et c'est sûrement l'une des choses qui m'a le plus affecté dans ma vie.»

Emy explique que sa mère, toujours en couple avec son père à l'époque, est tombée en amour avec un autre homme alors qu'elle était dans un voyage organisé. « Mes parents ont décidé de nous l'annoncer à la fin de mon secondaire 1, donc pendant plusieurs mois ils habitaient ensemble, sauf que mon père savait que ma mère allait partir. ». C'est à la fin de l'été que la mère d'Emy est finalement partie vivre avec l'homme qu'elle a rencontré, en Angleterre.

Emy mentionne que c'est ce qui a inspiré l'histoire de son premier roman jeunesse, Emy dans la lune, première période. Elle poursuit en disant «c'est un évènement qui m'a énormément affecté parce qu'à treize ans tu ne comprends pas vraiment ce move-là. Moi je ne comprenais pas ce move-là de ma mère, je me sentais abandonnée, je me disais que ma mère ne m'aimait plus et ne voulait pas être là pour moi, tandis que ma mère, ce n'était pas nécessairement comme ça qu'elle voyait les choses. »

Instagram / Emy Lalune

Même si Emy a gardé un lien avec sa mère, le sentiment de son absence au quotidien l'a beaucoup affectée. Toutefois, le père d'Emy a été très présent et a pris soin de la famille à la maison.

Tout en appliquant son fond de teint, Emy ajoute «Moi dans ma tête je pensais que mes parents allaient rester ensemble toute leur vie. Au primaire, je me souviens que j'étais tellement fière de dire que mes parents étaient encore ensemble parce que la majorité des parents n'étaient plus ensemble.» «Quand ils se sont séparés je me suis dit "Oh non, mes parents sont séparés.", j'étais full triste, j'avais de la misère à l'accepter.»

Instagram / Emy Lalune

Avec les années, Emy n'a plus la même vision de la situation. Sa relation avec sa mère a bien évolué. Elle conclut en disant qu'elle est fascinée de savoir que chacun a son histoire familiale et ses traumas.

Positive, Emy termine le sourire aux lèvres. Elle est inspirante!

