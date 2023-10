En minirobe corset romantique et jarretière, Hailey Bieber joue les vampires sexy

Partager







La mannequin est plus prête que jamais pour la soirée la plus terrorisante de l’année... Toutefois, même en costume d’Halloween, cette dernière reste séduisante.

Dernièrement, après avoir présenté sa nouvelle collection de produits rhode, l’entrepreneure s’est amusée à la Paris Fashion Week en nous éblouissant de ses plus beaux looks.

Suite à cet événement prisé datant du début du mois, Hailey a été plus silencieuse sur les réseaux. Mais voilà que celle-ci nous réservait une belle surprise!

Dans une série de photos intitulée «octobre jusqu’à présent», la jeune femme a regroupé plusieurs moments marquants de la saison de l’épouvante qui n’ont laissé personne indifférent.

Plus loin dans son carrousel Instagram, un cliché en particulier a attiré toute l’attention. Dans un décor ensorcelant, on retrouve la belle brunette sous un nouveau jour des plus effrayants, étant déguisée en vampire.

Évidemment, Hailey ne pouvait faire autrement que d’y apporter sa petite touche sensuelle. Vêtue d’une robe miniature aux épaules dégagées composée d’un corset rouge ainsi que de manches bouffantes en tulle noir, dentelle et motifs en velours, elle n’avait rien des vampires habituels.

INSTAGRAM / HAILEY BIEBER

Le bas surdimensionné de la minirobe en petit poil ne couvrait que le minimum de ses fesses, laissant toute la place à ce que l’on voit la jarretière en dentelle rouge et noire.

Auprès d’un squelette terrifiant, la star a pris la pose en ouvrant la bouche afin de montrer ses dents pointues.

Pour la mise en beauté affolante, c’est sur TikTok que ses fans ont pu découvrir le souci du détail du maquillage halloweenesque. Contour des yeux foncés, baume à lèvres teinté fuchsia et faux sang qui dégoulinait de sa bouche jusqu’à son collier de perles massif et son buste, Hailey a mis la gomme pour créer un look dramatique.

On a hâte de voir si le couple Bieber choisira un déguisement à deux cette année, mais une chose est sûre, la mannequin a mis la barre très haute de son côté avec ce costume mémorable.

