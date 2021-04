En privé SVP : La pression de performance et son impact sur notre santé mentale... avec Marianne Plaisance

Partager







Toujours plus de views, toujours plus de likes, toujours plus d’abonnés... dans notre société, on carbure à la performance. Mais qu’arrive-t-il quand notre travail prend une trop grande place dans notre vie et devient un fardeau?

Marianne Plaisance est une youtubeuse et photographe hors pair dont le travail est admiré par des centaines de milliers de personnes. Mais qu’arrive-t-il quand elle place la barre trop haute? On parle avec Marianne des conséquences de la performance à tout prix sur la santé mentale et physique, de notre vision du travail et ce que l’on fait pour arriver à se défaire de cette pression parfois toxique.

Écoutez dès maintenant l’épisode 5 de la saison 2 en version audio par ici!

Remises en question, expériences personnelles et jeune vie d’adulte! En privé SVP est un balado sans tabou animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, présenté par Billie.ca et Girl Crush.

