En privé SVP : Paranormal, Ouija et le monde des esprits : réalité ou illusions? Avec Vanessa Duchel

Que ce soit l’ami d’un ami, votre grand-mère ou bien une personne sur le web, si nous n’avons jamais personnellement vécu une histoire paranormale, nous en avons tous déjà entendu parler au moins une fois dans notre vie.

Pouvant être perçu comme un sujet tabou, les hôtes du podcast reçoivent l’artiste Vanessa Duchel, qui a vécu une foule d’expériences liées au paranormal. Un épisode enlevant à écouter dans le noir, sous les couvertures!

Écoutez dès maintenant l’épisode 6 de la saison 2 en version audio par ici!

Remises en question, expériences personnelles et jeune vie d’adulte! En privé SVP est un balado sans tabou animé par Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, présenté par Billie.ca et Girl Crush.

