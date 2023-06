En vacances, Ludivine Reding dévoile son fessier rebondi dans un pantalon transparent

Partager







Après un court séjour en Italie, Ludivine s’est déplacée en Slovénie et la voilà en Croatie. Les chauds rayons du soleil de l’Europe l’inspirent à créer des tenues en toute légèreté qui ne peuvent passer inaperçues.

La comédienne de STAT profite de l’été avec son amoureux et l’on peut goûter à des bribes de son périple sur Instagram grâce à son «carnet de voyage» qu’elle partage avec sa communauté.

Après s’être amusée dans le domaine du court avec son look monochrome composé de minijupe blanche et bralette crème, la belle blonde nous réservait une autre surprise.

Dans une récente story où le paysage était à couper le souffle, Ludivine a également laissé plusieurs personnes sans mot dans une tenue de plage révélatrice.

STORY INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

La vacancière a opté pour l’item indispensable à avoir dans sa garde-robe: le pantalon blanc que l’on verra sur toutes les plages cet été. Cette dernière a osé la version moulante en mailles, afin de laisser entrevoir le plus de peau possible. Un choix judicieux, comme celui-ci épouse parfaitement son fessier rebondi.

La transparence du tissu dévoile ainsi les fesses de l’actrice chouchou et l’on peut apercevoir la culotte string de son bikini qu’elle avait porté à Hawaii. Un coup d'œil saisissant!

Toujours à l’affût des tendances mode, Ludivine avait fait tourner les têtes dans ce bikini acidulé.

La jeune femme a suivi les traces des stars telles que Hailey Bieber et Kendall Jenner qui avaient adopté le maillot de couleur vitaminée vert limette.

Il va sans dire que Ludivine sait créer une onde de choc lorsqu’elle révèle ses différents looks estivaux, et d’autant plus en voyage!

