Éléonore Lagacé annonce une énorme nouvelle dans sa vie

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas pour la pétillante Éléonore Lagacé. Après une téléréalité, une victoire à Zénith, un rôle dans la comédie musicale Hair et plus encore, Léo sera à la tête d'une émission jeunesse à Télé-Québec.

Éléonore Lagacé vit clairement une de ses périodes les plus occupées! On croyait déjà son horaire bien rempli, mais voilà qu'elle prépare également un nouveau projet qui sortira à l'automne à la chaîne de Télé-Québec, Luka et Léo.

Avec Luka Lemay, qui a entre autres travaillé dans les coulisses de Star Académie et qui a fait ses classes en création humoristique à l'École nationale de l'humour, Éléonore parcourt le Québec à la recherche de réponses.

Les réponses à quoi? Aux questions que se posent les jeunes, notamment. Grâce à des tests, des rencontres avec des experts et des mises en situation hors de l'ordinaire, Luka et Léo pourront assouvir la curiosité des jeunes à travers les diverses régions visitées. En story Instagram, Éléonore a publié une bribe du duo, en voiture, prêt à visiter une région pour l'émission.

Tout ça est plutôt intrigant! Dans la section commentaire sous l'annonce officielle de la chaîne, plusieurs adultes indiquent qu'ils seront au rendez-vous même s'ils ne sont pas nécessairement le public cible.

Luka et Léo sera diffusé cet automne, à Télé-Québec.

