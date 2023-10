Grande nouvelle pour Roxane Bruneau et ses fans

Partager







La chanteuse et future coach officielle de La Voix ajoute une corde à son arc en apparaissant dans une émission qui fait sa place au Québec.

Roxane Bruneau sort un nouvel album, s'assoit dans une chaise de coach pour la prochaine saison de La Voix, a décroché un rôle dans la quotidienne Indéfendable et sort à peine d'un été à parcourir les scènes du Québec. On pourrait croire que toutes ces activités remplissent bien son agenda, mais voilà que Roxane a autre chose qui occupe son temps.

L'interprète de À ma manière a été annoncée dans la seconde mouture de l'adaptation québécoise LOL: Qui rira le dernier?, diffusée sur Amazon Prime. Le concept d'origine japonaise a été adapté dans une multitude de pays. Ici, c'est Patrick Huard qui dirige le projet pour une deuxième saison. Ce sont Laurent Paquin et Richardson Zéphyr qui avaient été couronnés comme les plus difficiles à faire rire lors de la première saison.

LOL: Qui rira le dernier? réunit 10 personnalités connues dans un loft et chacune d'entre elles doit user de stratégies et de blagues pour faire craquer leurs pairs les uns après les autres, tout en tentant de ne pas rire à leur tour. Pour cette nouvelle cohorte, Roxane Bruneau affrontera les humoristes Stéphane Rousseau, Philippe Laprise, Katherine Levac, Neev, Rosalie Vaillancourt, Mariana Mazza, Fabien Cloutier, le comédien Pierre-Luc Funk et Tailaire Laguerre, vedette des réseaux sociaux.

Avec l'humour dont elle use sur scène et sur les réseaux sociaux, parions que Roxane en fera craquer plusieurs.

Pour voir les 10 personnalités compétitionner pour le rire à LOL: qui rira le dernier? sur Prime Video, il faudra toutefois attendre 2024. Patience!

