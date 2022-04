Les erreurs qu'on fait tous en appliquant l'autobronzant (et comment les éviter!)

Partager







Pour remédier au teint pâlot de l’hiver, l’option de l’autobronzant est géniale puisqu’elle est sans danger pour la peau et donne rapidement le petit glow dont on a besoin. Toutefois, avec ces produits, une erreur est si vite arrivée.

On a peur d’avoir l’air orange, de tacher nos vêtements, d’avoir des lignes étranges sur le corps, et c’est normal. Pour celles qui veulent laisser ça aux pro, il y a une multitude de salons offrant le service d'autobronzant à Montréal et à Québec.

Mais l’autobronzant, c’est beaucoup plus facile à appliquer qu’on le pense! En suivant ces quelques conseils, vous aurez l’air d’être passée sous les rayons de façon naturelle, mais sans les dangers des rayons UV!

Voici les 5 erreurs à éviter avec l’autobronzant:

1. Ne pas préparer sa peau avant

24h avant d’appliquer votre autobronzant, il est important d’exfolier votre corps, puis d’appliquer une bonne couche de crème hydratante.

De cette façon, vous évitez d’avoir un résultat qui sera irrégulier.

Juste avant l’application de l’autobronzant, étendez une fine couche de crème hydratante sur vos genoux, vos coudes, vos pieds et vos mains. Ces zones sèches absorbent souvent le surplus de produits et peuvent vous laisser avec des marques orange disgracieuses!

2. Ne pas utiliser la bonne technique d’application

Suivez les conseils indiqués sur le produit de votre choix, mais, idéalement, voici la marche à suivre.

1. Protégez vos mains avec des gants, puis appliquez le produit du bas, vers le haut. Des mitaines spécialement conçues pour étendre ces produits sont disponibles sur le marché et permettent souvent une application plus unie.

2. On commence par les jambes, torse, dos (avec de l’aide, ou un peu de contorsions), bras, cou et visage.

3. Allez-y doucement sur les parties plus sèches du corps, comme le dessus des pieds et des mains, les coudes et les genoux.

Attention: plusieurs compagnies offrent un différent produit pour le visage! Vérifiez si le vôtre est seulement pour le corps.

3. Oublier ses mains

Si vous n’avez pas de gants, appliquez de la crème à mains juste avant l’application pour éviter que l’autobronzant ne pénètre dans les plis de votre paume.

Cette seconde partie est plus facile à réaliser avec un gant. Quand vous avez terminé, lavez vos mains en faisant très attention que l’eau ne coule pas sur vos avant-bras.

Puis, appliquez un peu d’autobronzant sur le dos vos mains propres.

4. Attendre trop longtemps, ou pas assez, avant de prendre une douche

Encore une fois, fiez-vous aux indications du produit que vous avez choisi! Mais la majorité des compagnies vont recommander d’attendre un minimum de 4, et un maximum de 8 heures avant de vous doucher.

L’idéal reste de le faire en soirée chez soi, quand vous n’avez pas de plan. Si vous tenez à vos draps, prenez votre douche juste avant d’aller dormir. Sinon, lavez-vous à votre réveil!

5. Ne pas bien l’entretenir

Pour l’entretien, on recommande une session d’autobronzant toutes les 2 semaines. Pour le visage, vous pouvez ajouter quelques gouttes à votre crème hydratante tous les 2 ou 3 jours.

Certains autobronzants peuvent être asséchants et la peau morte est le pire ennemi d’un bronzage qui dure! N’oubliez donc pas d’hydrater votre peau tous les jours.

Pour faire partir graduellement votre autobronzant, sans créer de «patch», une exfoliation douce deux fois par semaine est recommandée.

Quelques produits qu'on adore en ce moment :

1. Eau autobronzante pour le visage Nuda - 40$

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Beurre pour le corps autobronzant The Isle of Paradise chez Sephora - 37$

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Lotion autobronzante progressive Tan-Luxe chez Pharmaprix - 44$

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Mousse autobronzante express St.Tropez chez Sephora - 54$

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Lotion autobronzante progressive Jergens chez Pharmaprix - En solde à 9$

Courtoisie

ACHETER ICI

