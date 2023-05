5 événements à ne pas manquer pendant la Semaine du cidre [2023]

Partager







Le 4 mai dernier débutait la septième édition de la Semaine du cidre du Québec.

Cet événement mettant le cidre à l’honneur nous invite, chaque année, à découvrir ce produit de la pomme grâce à diverses initiatives.

Dégustations gratuites, accords mets-cidre, ateliers de cocktails et plus encore sont proposés par les cidreries participantes. Pour la programmation complète, c’est par ici .

Voici donc cinq événements à ne pas manquer pendant la Semaine du cidre:

Jusqu’au 13 mai, il est possible de savourer l’excellent accord entre le cidre Dans ma bulle Brut Zéro de la cidrerie Autour de la pomme et le vol-au-vent de fromage Comtomme, oignons confits et marinés, airelles des Frères au restaurant Laurie Raphaël. Vous pouvez réserver votre table ici .

117, rue Dalhousie, Québec

La fin de semaine, on accueille le beau temps par un brunch gourmet de trois services de l’espace gourmand Au Pâturage, qui s’accompagne d’un accord mets et cidre pour chacun des plats. Le tout est offert pour la somme de 35$, excluant les cidres. Il est possible de réserver directement sur son site web pour le service de 10h ou celui de 12h.

2581, rang Saint-Joseph, Sainte-Perpétue

Le Domaine Lafrance vous invite à pique-niquer dans ses vergers (en fleurs!). Vous n’avez qu’à apporter votre lunch et à passer en boutique pour des conseils sur le meilleur accord possible. Ensuite, installez-vous en pleine nature et profitez de votre dîner rustique entre les pommiers.

Plusieurs dates possibles.

1473, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

C’est le moment de faire sauter le bouchon! À l’occasion de la Semaine du cidre du Québec, la Cidrerie Lacroix organise une activité découverte des produits de la cuvée Saute-Bouchon Québec. «Chaque jour est unique et mérite d’être célébré»: tel est le slogan de la marque Saute-Bouchon.

Plusieurs dates possibles.

141, rue Saint-Charles O, Longueuil

Domaine Lafrance, Semaine du cidre

Nouveauté dans le monde du cidre brut: le cidre nature Cé Sûr fera son arrivée dans la grande famille du Domaine Lafrance. Faisant suite au Tin Toé et Bin Kin, ce nouveau produit fait avec la pomme, mais aussi macéré avec un fruit qu’on trouve sur le terrain du Domaine, viendra compléter ce trio avec brio. Il sera possible d’y goûter sur place tout au long de la Semaine du cidre.

1473, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

