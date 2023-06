Faites attention à cette tendance «dating» toxique et répandue cet été

Partager







Après le catfishing ou le ghosting sur les sites de rencontre, voilà que l’on observe un nouveau phénomène: le mid-muting. Pour ne pas gaspiller du temps précieux, voici tous les signes que votre nouvelle fréquentation pourrait user de cette tendance toxique.

Que ce soit sur des sites de rencontre ou par l’entremise d’amis, échanger son numéro de téléphone est chose commune pour développer une certaine idylle. Après quelques dates, il est possible de s’avouer qu’il n’y aura finalement pas de potentiel amoureux.

Désormais, plusieurs personnes utilisent la méthode brutale du mid-muting pour faire comprendre leur désintérêt. De quoi s’agit-il exactement?

C’est tout simple (et cruel): votre crush désactive les notifications et met en mode silencieux votre conversation, afin de ne pas être dérangé. Et pire encore: cette tactique est généralement exécutée en milieu de semaine, car la personne sait qu’elle vous retrouvera le week-end.

Le «muter» pourrait verbaliser que ses intérêts ne sont pas réciproques envers vous... mais non! Il préfère vous garder comme plan de fin de semaine, se retournant vers vous quand bon lui semble.

Cette tendance amoureuse devient rapidement toxique, car l’autre personne met des efforts, seule de son côté, dans l’espoir de construire quelque chose de vrai. Mais le briseur de cœur n’y tient pas et vous fait languir dans cette relation malsaine.

Afin de ne pas tomber dans le panneau du mid-muting, voici quelques pistes à garder en tête lorsque vous commencez à fréquenter quelqu’un:

1. L’attente entre les messages

Ne vous faites pas ce mal d’attendre des jours et des jours après une réponse. Votre nouvelle flamme ne les voit peut-être pas, s’il a (décidément) choisi de mettre votre contact en sourdine.

2. Les premiers pas

Si toutes les bulles des derniers textos proviennent de vous et restent sans réponse, l’orgueil peut vite en prendre un coup. Après un moment, il faut lâcher prise et passer à un autre appel.

3. Un équilibre dans l’attention donnée

Si votre crush vous réserve 100% de son attention, mais seulement lorsque ça lui convient, cela entre dans la tendance dating toxique.

4. Silence radio

Si la chimie passe, mais que du jour au lendemain, les choses changent et que vous n’avez plus de nouvelles du tout, vous êtes sûrement victime de mid-mute.

Il est important de se sentir considéré dans sa relation amoureuse, car elle se bâtit à deux. Si vous avez l’impression d’être dans une relation à sens unique, fuyez. Vous aurez un meilleur goût de l’amour ailleurs, et ce, à votre juste valeur!

