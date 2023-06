Félix-Antoine Tremblay dénonce des messages homophobes sur les réseaux sociaux

Partager







L'animateur et comédien a partagé une capture d'écran particulièrement troublante de messages violents qu'il a reçus en privé.

• À lire aussi: 25 célébrités qui ont fait leur «coming out» de façon touchante

• À lire aussi: Voici un lexique des communautés issues de la diversité sexuelle et de genre

On a pu le voir dans la série jeunesse Le Chalet et il roule sa bosse à la radio, la télévision et sur les réseaux sociaux depuis bien longtemps maintenant. Félix-Antoine Tremblay, ouvertement homosexuel, est une figure appréciée des Québécois depuis bien longtemps maintenant.

En ce mois de juin, mois de la Fierté LGBTQ+, Félix-Antoine a pris un moment sur Instagram pour dénoncer une femme qui lui a lancé des mots violents et homophobes et plus encore, en message privé.

Instagram / Félix-Antoine Tremblay

«2023, suite à un commentaire homophobe sur un article qui parlait de mon désir d'être papa, je l'ai envoyé promener parce qu'à un moment ça suffit. Le pire c'est que la photo de profil de cette femme, c'est elle avec un enfant sur les épaules. La haine existe encore. C'est pas gagné la gang.»

L'animateur ne mentionne pas la réplique qu'il a envoyé aux mots inacceptables de la dame, mais celui-ci lance un message clair à ses abonnés en indiquant que l'homophobie est encore trop présente en 2023.

On envoie notre soutien à Félix-Antoine!

• À lire aussi: Voici la vérité derrière ces 15 mythes sur l’orientation sexuelle

• À lire aussi: 21 personnages LGBTQ+ inspirants dans nos séries télé préférées

À VOIR AUSSI: Vanessa Duchelle est une véritable bombe en maillot à Tulum