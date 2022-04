Fête des Mères : 10 cartes d’artisans québécois pour dire «je t’aime» à votre maman

Partager







La dernière chose que votre mère souhaite que vous fassiez, c’est remplir votre carte de crédit pour lui offrir un cadeau de fête des Mères.

Une simple carte avec des mots doux écrits de votre part à l’intérieur va lui faire plaisir, voir même plus que n’importe quel autre cadeau.

En plus, une tonne d’illustrateurs québécois propose des cartes de souhaits spécialement pour souligner la fête des Mères.

Voici nos 10 coups de cœur de carte de fête des Mères par des artisans d’ici :

1. Carte «Home is where mom is» de Glenda Cast

La boutique Etsy de Glenda Cast propose des cartes pour toutes les occasions. Chaque année, des modèles pour la fête des Mères sont offerts et les dessins sont tout simplement magnifiques.

2. Carte «Mon enfant préféré m'a donné cette carte» de Tone on Tone Paper

En matière de carte de souhait, on ne peut pas passer à côté de celles qu'offre Shannon avec son entreprise Tone on Tone Paper. Elle propose des cartes humoristiques que des cartes plus traditionnelles. Vous apprécierez également qu'il est possible de commander les cartes dans la langue de votre choix entre français et anglais.

3. Carte «Plus le temps passe, plus j'te ressemble» par Darvee chez Oui Manon

Si vous avez l'impression de devenir votre mère en vieillissant, cette carte lui est destinée! L'artiste Darvee propose plusieurs autres modèles sur le site de Oui Manon.

4. Carte «Tu es une perle rare» de Citron&Miel

L'artiste derrière la marque Citron&Miel est plein de talent. Impossible de ne pas craquer pour l'une de ses cartes de souhaite pour celle-ci qui vous permet de témoigner toute votre admiration envers la femme de votre vie!

5. Carte plantable de BKIND

BKIND n'est peut-être pas une illustratrice, mais la marque montréalaise de produits pour corps propose des cartes faites de papier ensemencé. Ça fait donc deux cadeaux en un pour la maman qui adore jouer dans ses plates-bandes!

6. Carte «fleurs sauvages» de Sarah La Lune

La délicatesse des dessins de Sarah plaira certainement à votre maman. Elle pourra par la suite encadrer les cartes pour en faire de petites illustrations décoratives.

7. Carte Maman de Fleur Maison

Pour une maman qui aime la couleur et qui a du «punch», cette carte sera tout simplement parfaite! Ile ne vous restera plus qu'à écrire un petit mot à l'intérieur.

8. Carte «Joyeuse fête des mères» de LaClo Loco

Pour faire différent des cartes avec des fleurs, LaClo Loco propose une carte avec des dessins de fruits et légumes pour souligner la fête des Mères!

9. Carte Maman Chat de Baltic Club

Cette carte est parfaite pour les mamans qui aiment autant ses enfants que ses chats. À offrir donc à la meilleure maman chat du monde!

10. Carte peinte à la main à l'aquarelle de Creations Emilie C

Cette carte est une véritable oeuvre d'art. Peinte à la main une artiste de La Prairie, cette carte saura éblouir votre maman qui aime les petites attentions et l'art.

