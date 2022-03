Le film à voir si vous avez dévoré «To All the Boys I've Loved Before»

Partager







La plateforme Netflix accueillera un nouveau film romantique le 22 avril prochain, parfait pour une soirée cinéma maison. Along For the Ride arrivera juste à temps pour avoir envie de célébrer les longues nuits d'été.

Ce que l'ont sait de l'histoire

En route pour l'avenir (Along For the Ride), est tiré d'un roman de Sarah Dessen qui met en vedette une jeune étudiante, Auden, l'adolescente rêvée pour des parents. Studieuse, brillante, jolie, mature, une perle. Mais sous ces apparences se cache une jeune fille qui a la sensation d'être perdue à travers le divorce de ses parents et mal dans sa peau.

Auden passera l'été chez son père, à Colby, bien décidée à profiter de son dernier été avant l'université. Elle y fera la rencontre de Eli, un garçon qu'elle croisera souvent la nuit. Eli aidera Auden à vivre la vie d'adolescente qu'elle n'aurait jamais cru vouloir.

Voyez la bande-annonce

Le film s'écouter à merveille lors d'une soirée entre copines.

Quelques infos sur le long-métrage

Le film est adapté d'un roman datant de 2010. C'est la première adaptation Netflix de trois romans de l'autrice américaine Sarah Dessen. Il y aura également This Lullaby et Once and for All, deux autres histoires à faire rêver d'amour.

Les acteurs de Along For the Ride ne seront pour la plupart pas des nouveaux visages. On y retrouvera Emma Pasarow (Auden), Belmont Cameli (Eli) , Kate Bosworth (Heidi) , Laura Kariuki (Maggie) , Andie MacDowell (Victoria) et Dermot Mulroney (Robert).

C'est à Sofia Alvarez qu'à été confiée la scénarisation. Cette même Sofia qui a signé les films À tous les garçons que j'ai aimés et la suite P.S. Je t'aime toujours.

Ça promet pour le 22 avril!

