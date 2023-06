Fraîchement célibataire, Camila Cabello pose sensuellement en nuisette

Partager







Shawn qui? Camila Cabello semble déjà l'avoir oublié. La chanteuse a publié une mini séance photo particulièrement sexy dans une chambre d'hôtel de New-York.

On apprenait au début du mois que l'idylle qui avait repris entre Camila Cabello et Shawn Mendes était déjà terminée après avoir rallumé la flamme au Festival Coachella. Camila semble définitivement vouloir que les gens parlent d'autre chose en publiant un carrousel photo en robe nuisette. La belle est à tomber par terre.

Dans la grosse pomme pour seulement 24 heures, Camila en a profité pour se vêtir d'une robe de satin noire au décolleté impressionnant tenu par une ficelle et bordé de dentelle.

Avec sa chevelure plus foncée qu'elle ne l'a jamais été, Camila Cabello incarne la parfaite vamp. Le look beauté est toutefois des plus sobres avec un maquillage d'aspect naturel qui souligne ses traits.

Dans le département des accessoires, la cubaine a opté pour une boucle, l'ajout capillaire de l'été, dans la même teinte que sa robe. De simples boucles d'oreilles brillantes et de discrètes sandales noires complètent la tenue.

C'est le photographe Griffin Lipson, habitué d'immortaliser les looks de stars, qui a pris les clichés.

Le noir a toujours sied à la chanteuse, mais dans cette robe de style nuisette, Camila est particulièrement sensuelle!

