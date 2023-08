«Franchement grosse»: Vanessa Duchel dénonce l’industrie des régimes amaigrissants

Partager







Ayant elle-même testé plusieurs diètes inimaginables pour perdre du poids, l’autrice du livre Franchement grosse dénonce les illusions que crée l’industrie de la minceur avec les différents régimes proposés à la société.

Celle qui utilise ses plateformes sociales pour parler ouvertement de son rapport avec son corps en a profité pour lire un extrait de son livre Franchement grosse à sa communauté Instagram pour faire résonner un message qui lui est important: s’aimer tel que l’on est.

En quelques lignes remplies de bienveillance, Vanessa Duchel a transmis un discours puissant à ses abonnés, dénonçant les régimes amaigrissants qui peuvent s’avérer dangereux sur notre santé physique et mentale.

Cette dernière a exprimé: «C’est d’amour de soi qu’on a besoin les amis, pas de pilule miracle, pas de machine miracle. Il a été plusieurs fois démontré, et j’en suis la preuve vivante, que 100% des régimes ne fonctionnent pas à long terme. Le poids perdu est repris et souvent multiplié. Mais encore tellement de gens qui y croient qu’ils dépensent des tonnes d’argent pour des fats burners.»

En plus des effets nocifs que peuvent causer les diètes, Vanessa tenait à rappeler tout le profit engendré derrière cette industrie qui colle aux standards de société dans son obsession de la minceur.

«On fait rouler une industrie qui rit de nous! Allumons! C’est comme les petits bouts de fromages posés sur une trappe à souris. On veut nous coincer en nous faisant miroiter un nouveau nous. Un nous qui ne subira plus de préjudice parce qu’il remplira les exigences du cartel. Il me semble que ça commence à être gênant de «pitcher» de l’argent dans une industrie où personne ne veut notre bien.»

Lors de ce passage inspirant, la créatrice de contenu souhaitait éveiller des questionnements chez plusieurs personnes qui auraient déjà eu recours aux régimes ou qui y pensent actuellement.

En description à sa courte vidéo, la jeune femme a ajouté qu’il s’agit de la pilule du «je m’en fous si c’est dangereux, vaut mieux faire un arrêt cardiaque, devenir mince et reprendre son poids perdu». Elle compare cette industrie à une machine du «devenez obsédé.es par votre tour de taille, anyways c’est tout ce qui compte».

Les paroles de Vanessa ont pour but de susciter un changement chez les personnes qui auront pris le temps de la lire et même de l'écouter. Elle souhaite que tout le monde s’accepte dans l’enveloppe corporelle qui les compose.

L’artiste aux multiples talents aurait aimé recevoir ces conseils dès un jeune âge pour se foutre du jugement des autres, ce pour quoi elle en fait une mission personnelle en réveillant les gens à sa façon.

Vanessa est une véritable source d’inspiration et l’on adore qu’elle prenne parole sur des sujets qui méritent d’être abordés.

