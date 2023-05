La frange de top-modèle sera adoptée à l’unanimité cet été

Partager







Que ce soit pour cacher son front ou simplement pour oser un style différent, couper ses cheveux pour créer une frange peut provoquer un changement drastique! Depuis le début de 2023, la frange rideau semblait indétrônable, jusqu’à ce qu’on découvre la frange de top-modèle qui sera PARTOUT cet été.

Nombreuses sont les personnes qui ont adopté la frange rideau depuis les dernières années. Ayant une allure moins léchée, ce style capillaire était le plus populaire des «toupets», cumulant plus de 3 milliards de vues sur TikTok avec le mot-clic #curtainbangs. Même Jenna Ortega avait délaissé son look signature de Wednesay Addams pour cette frange, dans les teintes chocolat épicé.

En vue de l’été, on transitionne vers une version plus légère de cette coupe: la frange de top-modèle. Il s’agit d’une option plus subtile de la frange rideau.

La frange de top-modèle sépare, elle aussi, notre front en deux. Toutefois, les franges sont plus éloignées, de chaque côté du visage, et se fondent aux mèches qui entourent notre figure. Ainsi, cela crée un style plus organique!

Ces franges accentuent nos traits, tombant en forme de petites vagues tout près des yeux. On peut les porter plus courtes, au-dessus des sourcils, pour un look plus audacieux.

Par contre, cela nécessite un peu plus d’entretien, afin d’éviter que les mèches retroussent. Un petit coup de brosse ronde ou de fer plat et le tour est joué!

La frange de top-modèle ajoute toujours du volume à nos cheveux, tout en restant dans la légèreté. Beaucoup moins lourde et moins épaisse que la frange rideau, c’est l’option idéale pour l’été!

Comme ces mèches ajoutent un punch à notre crinière, on opte pour des cheveux lousses tombant plus naturellement, afin de laisser toute la place pour la frange à l’avant.

La frange de top-modèle représente une version élégante de la frange rideau, car elle nécessite d’être placée et peignée.

On peut s’amuser à accessoiriser la frange de top-modèle. L’actrice Ella Purnell nous le prouve avec un bandeau, créant une séparation entre les mèches à l’avant et à l’arrière. Cela met l’accent sur ses magnifiques mèches courbées.

Universellement flatteur pour toutes les formes de visages, ce style de coiffe sera adopté à l’unanimité cet été!

Il ne reste plus qu’à prendre votre rendez-vous chez le coiffeur!

