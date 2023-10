L'influenceuse Gabrielle Marion s'offre une transformation capillaire drastique pour la saison

Partager







L'influenceuse qui nous a habitués à sa chevelure épicée dans les derniers mois a choisi de flirter avec le côté sombre.

Gabrielle n'a plus les cheveux rougeâtres aux mèches claires encadrant son visage, chevelure qu'elle arborait depuis plusieurs mois. Elle est passée sur la chaise de l'expert capillaire Eric Charpentier chez Blunt, à Montréal, pour une transformation capillaire drastique.

Dans une vidéo très concept pour le dévoilement de sa nouvelle tête, Gabrielle marche dans des vêtements très simples: denim skinny, crop top et baskets, pour ensuite se transformer en vamp des temps modernes dans une tenue particulièrement sexy: trench coat verni, cuissardes veloutées à talons aiguilles, robe tube noire près du corps et collier choker massif. En plus de ce look de femme fatale frappant, ce sont ses cheveux longs très foncés et brillants qui font jaser.

En créatrice de contenu digne de ce nom, Gabrielle a documenté par des stories sur Instagram les étapes de son rendez-vous au salon.

Instagram / Gabrielle Marion

Eric et Gabrielle ont ensemble choisi un brun espresso froid tirant sur le noir.

Instagram / Gabrielle Marion

Gabrielle n'a pas eu la tignasse aussi foncée depuis novembre 2022, le moment où elle est passée d'un brun mêché à un rouge cerise.

La transformation est un 10/10!

