Gabrielle Marion dévoile pourquoi elle change ses implants mammaires

Partager







La créatrice de contenu Gabrielle Marion a récemment subit une chirurgie d'augmentation mammaires et a pris le temps de tout documenter dans une vidéo YouTube.

• À lire aussi: Transition de genre: les réponses à toutes les questions que vous n’avez jamais osé poser

Gabrielle en est à sa seconde intervention pour des implants mammaire. Elle a expliqué le processus de l'avant à l'après-chirurgie, ainsi que les raisons derrière ce choix de poitrine plus volumineuse.

L'influenceuse débute la vidéo avec un préambule très personnel concernant son corps, ses choix et sa vision de la chirurgie. Elle tient a faire la différence entre es désirs et objectifs corporels de chacun et chacune et nomme la dysphorie corporelle amenée par la transition qu'elle a vécue, mentionnant au passage qu'elle ne serait jamais satisfaite complètement de son corps.

Gabrielle précise : «Tous les choix sont valides, peu importe les raisons derrière les décisions qu'on prend dans la vie. Je crois que peu importe les raisons aussi, il n'y a pas de jugement à avoir.»

Elle avait une insatisfaction au niveau des seins depuis une bonne année et elle a confié sa poitrine au Docteur Eric Bensimon, chirurgien a qui elle fait confiance pour la majorité de ses interventions esthétiques. Gabrielle voulait changer quelques aspects dont l'apparition de reliefs du contour des prothèses mammaires en place, dû à une perte de poids.

Son vlog explique l'avant, pendant et après, ainsi que plusieurs conseils pour les personnes qui passeront un jour par la chirurgie, afin d'être bien dans toutes les étapes. Gabrielle a opté pour du 800 cc à solution saline, question de fermeté. Elle est satisfaite du résultat!

Gabrielle indique dans la vidéo que si elle partage ces informations, c'est pour faire résonner le message à des personnes qui seraient peut-être dans le même état d'esprit qu'elle. Elle prône que les choix personnels sont valides pour se sentir bien dans son corps.

Découvrez Gabrielle et Zacharry dans la série Transition en 3 temps:

s

s